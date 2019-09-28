Неделя моды в Милане: MM6 Maison Margiela. Весна, 2020

Молодежная линейка марки на этот раз рассказывает о свадебной вечеринки в духе современного стритстайла.

Дизайнеры, отвечающие за коллекции MM6 Maison Margiela, организовали необычную свадебную вечеринку. Здесь были и традиционный торт, и звон колокольчиков. Однако сами женихи и невесты символизировали собой скорее не романтическую любовь, а дружеские отношения, где все на равных. В самих нарядах от свадебной символики осталась только фата, а вот основу образов составили футболки со вставками из тюля, прямые белые джинсы, платья с завязками, позволяющими регулировать дизайн, пиджаки и брюки в городском стиле. Вероятно, источником вдохновения для модельеров послужила свадьба Джона Леннона и Йоко Оно.