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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: MM6 Maison Margiela. Весна, 2020

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  • 28 Сентября 201914:28
Сюжеты: Martin Margiela, Неделя моды в Милане, Весна-лето 2020

Молодежная линейка марки на этот раз рассказывает о свадебной вечеринки в духе современного стритстайла.

Дизайнеры, отвечающие за коллекции MM6 Maison Margiela, организовали необычную свадебную вечеринку. Здесь были и традиционный торт, и звон колокольчиков. Однако сами женихи и невесты символизировали собой скорее не романтическую любовь, а дружеские отношения, где все на равных. В самих нарядах от свадебной символики осталась только фата, а вот основу образов составили футболки со вставками из тюля, прямые белые джинсы, платья с завязками, позволяющими регулировать дизайн, пиджаки и брюки в городском стиле. Вероятно, источником вдохновения для модельеров послужила свадьба Джона Леннона и Йоко Оно.

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