Неделя моды в Милане: Moschino. Осень, 2017

Джереми Скотт представил в Милане каламбурную коллекцию, в которой играл с идеей картонной упаковки и экипировкой лошадей.

1 / 26 Moschino. Осень, 2017



















































Креативный директор Moschino на этот раз удивлял гостей своим стремлением обыграть идею картонной упаковки. Представляя новую коллекцию, Скотт заставил гостей показа задуматься о коммерческой составляющей моды. Коробки и пакеты, которыми вдохновлялся Джереми, говорят о самом процессе покупки чего-либо. Однако до конца так и остается загадкой, намекает ли дизайнер на приобретение одежды или же сама женщина выступает у него в качестве товара. В любом случае, в качестве эксперимента коллекция смотрится очень выразительно.

Во второй части коллекции можно заметить рассуждения Джереми Скотта на тему восьмидесятых годов прошлого века. Свою ностальгию дизайнер сопровождает ассоциациями с дорогой экипировкой для лошадей. Это придает образам сексуальности, однако смотрится в 2017 году несколько шаблонно. Впрочем, коллекции Скотта всегда вызывают пристальное внимание и даже имеют коммерческий успех, хотя и редко не оторваны от реальности.