Неделя моды в Милане: Moschino. Осень 2018

Джереми Скотт выбрал в качестве источника вдохновения моды шестидесятых, которую интерпретировал через ретрофутуризм и поп-арт.

1 / 62 Moschino. Осень 2018



























































































































Осенне-зимняя коллекция Moschino – это яркий микс ретрофутуризма 1960-х, когда космическая эра находилась в само разгаре. Джереми Скотт мастерски препарирует повседневный стиль того времени, делая множественные реверансы в адрес Жаклин Кеннеди. Подчеркнуто аккуратные, но очень сексуальные костюмы дизайнер щедро украшает элементами поп-арта и напоминает о начале саги «Звездный путь». Чтобы подчеркнуть настроение, Скотт выкрашивает кожу некоторых манекенщиц в оранжевый, бирюзовый и розовый оттенки.

Однако в финале шоу Джереми дает отставку Джеки в пользу Мэрилин и представляет несколько вечерних нарядов, в которых есть и изящество, и напоминание об атомной бомбе не хватало на подиуме только Остина Пауэрса, чтобы довести мысль модельера к логическому разрешению.