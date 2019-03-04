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Moschino (93)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Moschino. Осень, 2019

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  • 04 Марта 201919:45
Сюжеты: Moschino, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2019-20

Джереми Скотт посвятил новую коллекцию Moschino игровым шоу и героиням сериала «Династия».

Осенне-зимнее шоу Moschino представляло собой игровое телешоу в духе «Колеса фортуны». Джереми Скотт даже выставил в качестве декораций потенциальные призы: новый блестящий автомобиль, стиральную машину, спальный гарнитур, холодильник и другие. Сам дизайнер признался, что в Америке трудно не быть фанатом таких шоу, тем более что их количество постоянно растет. Люди, приезжающие на них, стараются выделиться, подобрать самые яркие и вычурные наряды, подготовить шутки и т.д. В конце концов, это шанс для среднестатистического гражданина если не победить, то блеснуть во всей красе на всю страну. Все эти идеи Скотт воплотил в вызывающие принты в виде долларовых банкнот, золота, фишек казино и прочей атрибутики, ассоциирующейся с легкими деньгами. Легли же эти рисунки в духе поп-арта на силуэты, во многом повторяющие наряды героинь сериала «Династия»: максимально короткий низ плюс пышный верх с эффектным декольте. Сумасшедшие начесы и яркий макияж прилагаются.

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