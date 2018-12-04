Неделя моды в Милане: Moschino. Весна, 2019

На создание весенне-летней коллекции у Джереми Скотта было не очень много времени, что дизайнер и отразил в новых образах.

Креативный директор дома Moschino продолжает удивлять и покорять своим нежеланием вписаться в мейнстрим моды. Джереми Скотт – сам себе судья, немного безумный, но все-таки большой оригинал и фантазер. На этот раз он превратил своих манекенщиц в бумажных кукол, для которых и пошил все эти наряды. О новой коллекции Скотт сказал в интервью: «Модная система ускорилась настолько, что на этот раз у меня не было времени, чтобы закончить работу. Все, что я могу показать, – это мои зарисовки». Гости были в восторге!

На подиум вышли модели в кокетливых нарядах, основную часть которых составили платья для коктейля и комплекты для вечеринки у бассейна, в немного ностальгическом настроении. Джереми Скотт, очевидно, вдохновлен 1980-ми годами, хотя в некоторых образах заметны и воспоминания о 1960-х. Однако главным, как это обычно бывает у дизайнера, остался декор – принты, имитирующие рабочие эскизы от руки и росчерки карандашей и фломастеров.