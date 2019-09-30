Неделя моды в Милане: Moschino. Весна, 2020

В этом сезоне поп-провокатор от мира моды обратил внимание на изобразительное искусство и черпал вдохновение в кубизме Пабло Пикассо.

Можно сколько угодно ругать Джереми Скотта за нереалистичной его коллекций и многочисленные самоповторы, однако талант есть талант. Новая коллекция Moschino – лучшее тому подтверждение. Мы снова увидели все те же техники дизайнера, его любовь к гротеску и любовь к жизни. Однако на этот раз Скотт не играет с куклами Барби и прочими символами поп-культуры, он выбрал в качестве источника вдохновения творчество Пабло Пикассо и создал блестящую коллекцию. Кто бы еще мог так мастерски и органично перенести кубизм знаменитого испанца на одежду!