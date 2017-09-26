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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Moschino. Весна-лето, 2018

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  • 26 Сентября 201716:13
Сюжеты: Moschino, Неделя моды в Милане, Весна-лето 2018

Джереми Скотт снова использует символы поп-культуры. В ход идет все, что попадает в поле зрения дизайнера: от байкеров до мультфильма «Мой маленький пони».

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  • Moschino. Весна-лето, 2018

Креативный директор Moschino по-прежнему предпочитает идти проторенной дорогой и работает все с той же поп-эстетикой. На этот раз, вдохновившись образами из «Черного лебедя» и «Балет Рюс», Джереми Скотт использует с темой балета. Вернее будет сказать, что из всего балета он заимствует легкую пачку и окрашивает ее в яркие цвета. Пачка дополняется элементами байкерского стиля: кожаными куртками-косухами и фуражками. Немного перьев и элементов из мультфильмов и образы из новой коллекции готовы.

Однако вторая часть коллекции развивается в совсем ином направлении. Джереми Скотт неожиданно переключается на тему флоры и создает образы-цветы. Ведущие модели мира у дизайнера превращаются или в гигантские экзотические цветки, или целые букеты. Странный мир Джереми предстает пред нами во всей своей полноте и сюрреалистичности.

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