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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Prada. Осень, 2017

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  • 29 Апреля 201712:49
Сюжеты: Prada, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2017-18

Миучча Прада возвращает в свою новую коллекцию повседневный шик, соблазн, богатый декор и политику.

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  • Prada. Осень, 2017

Одну из самых красивых коллекций миланской Недели моды представил итальянский дом Prada. Это было по-настоящему красиво и потрясающе. Ненадолго отказавшаяся от острых высказываний, Миучча вдруг вернула на подиум своей марки политику, которую она объединила с сексуальностью. Новые образы получились очень привлекательными и, действительно, актуальными. Дизайнер продолжила размышлять о женской природе и способах восприятия женственности.

Осенне-зимняя коллекция Прада – это ее воспоминания о молодости, когда дизайнер участвовала в митингах коммунистической партии и боролась за права женщин. Именно отсюда Миучча черпает вдохновение для создания повседневного гардероба, который был бы и удобным, и сдержанно шикарным. Сама дизайнер подчеркивает: «Мода – это повседневность, а повседневность – это лучшее проявление нашей свободы и либеральных ценностей».

Разумеется, Прада не забывает о том, кто же ее клиентки, поэтому не злоупотребляет политикой. Дизайнер вдохновляется 1960-ми, их сексуальностью и раскрепощенностью. Кроме того, Миучча работает с современными изменчивыми понятиями о гендере (отсюда налет маскулинности в некоторых образах) и желании девушек быть более свободными и самостоятельными. В целом, новая коллекция может служить красноречивым примером идеального гардероба на каждый день, не лишенного креативности, остроумия и кокетства.

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