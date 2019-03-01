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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Prada. Осень, 2019

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  • 01 Марта 201915:20
Сюжеты: Prada, Осень-зима 2019-20, Неделя моды в Милане

Свою новую противоречивую коллекцию Миучча Прада назвала «Анатомия романтики».

Главное противоречие новой коллекции Prada заключается в том, что Миучча говорит о романтике, но у нее романтика – это не всегда про учащенное сердцебиение и восторг. Дизайнер продолжает настаивать, что одежда – это не только мода и красота, это еще и политика. Поэтому романтика у нее – это романтика военных действий, это гармония крупных и ярких цветов с грубым кроем милитари. На этот раз героиня Прада – это богиня-воин с двумя косами по бокам, одетая в бюстье и драпированную юбку, похожие на расстегнутую после боя броню. Однако не стоит забывать про ироничный характер дизайнера! Миучча с удовольствием использует принты, напоминающими о «Невесте Франкенштейна» и «Семейке Аддамс».

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