Неделя моды в Милане: Prada. Осень, 2020

В новой коллекции Миучча Прада в равных пропорциях объединила прошлое и будущее, старое и новое, спортивное и формальное. Все для современного мужчины!

Представляя новую коллекцию, Прада сказала, что хочет исследовать крайности. Это во многом объяснило, например, узкие жилеты поверх объемных моделей или пиксельные узоры вместо снежинок и оленей на рождественских свитерах. Тут же Миучча вновь признается в любви милитари и показывает приталенные жакеты цвета голубой глины с двумя-тремя пуговицами и негабаритные квадратные модели, напоминающие пиджаки школьной формы. Шерсть или вельвет оттенков камель и кукуруза, а также зеленовато-желтого или ярко-красного цветов придают моделям одновременно и мягкости, и структурности.