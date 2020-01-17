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Prada (257)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Prada. Осень, 2020

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  • 17 Января 202011:07
Сюжеты: Prada, Осень-зима 2020-21, Неделя моды в Милане

В новой коллекции Миучча Прада в равных пропорциях объединила прошлое и будущее, старое и новое, спортивное и формальное. Все для современного мужчины!

Представляя новую коллекцию, Прада сказала, что хочет исследовать крайности. Это во многом объяснило, например, узкие жилеты поверх объемных моделей или пиксельные узоры вместо снежинок и оленей на рождественских свитерах. Тут же Миучча вновь признается в любви милитари и показывает приталенные жакеты цвета голубой глины с двумя-тремя пуговицами и негабаритные квадратные модели, напоминающие пиджаки школьной формы. Шерсть или вельвет оттенков камель и кукуруза, а также зеленовато-желтого или ярко-красного цветов придают моделям одновременно и мягкости, и структурности.

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