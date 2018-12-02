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Prada (233)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Prada. Весна, 2019

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  • 02 Декабря 201812:02
Сюжеты: Prada, Неделя моды в Милане, Весна-лето 2019

Весенне-летняя коллекция Миуччи Прада показалась гостям показа одновременно и традиционной, и не традиционной для дома моды.

Итальянский дизайнер не перестает удивлять оригинальными идеями: на этот раз Миучча Прада вдохновлялась серфингом и другими водными видами спорта. Показ новой коллекции не оставил никого равнодушным, хотя гости шоу и пребывали в замешательстве: как дизайнеру удается постоянно идти на шаг впереди моды, но при этом оставаться верной своему стилю? Рассказывая об источнике вдохновения и самих весенне-летних образах, Миучча сравнила моду с политикой. Причем последняя, по мнению Прада, уже давно превратилась в набор хэштегов, в отличие от моды, которая стала более реалистичной и глобальной площадкой для выражения своих взглядов и изменения мира.

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