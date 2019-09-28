Неделя моды в Милане: Prada. Весна, 2020

Миучча Прада продолжает развивать свою идею о создании одежды для сильных женщин.

Креативный директор Prada традиционно использует подиум в качестве площадки для выражения своей гражданской и политической позиции. Миучча верна свои феминистским идеалам и создает очередную коллекцию для сильных женщин. На этот раз героиня Прада самовыражается в концепции «меньше – больше» и одерживает власть над самой одеждой. Дизайнер пытается найти баланс между производством и потреблением, поэтому ее коллекция так немногословна, но при этом универсальна и красива.