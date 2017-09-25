Неделя моды в Милане: Prada. Весна-лето, 2018

Новую коллекцию Миуччи Прада некоторые критики успели назвать тяжеловесной и излишне педантичной, однако ее успех признали абсолютно все гости шоу.

1 / 54 Prada. Весна-лето, 2018











































































































В случае Миуччи Прада не всегда сразу же понятно, специально ли дизайнер бросает вызов критике или же это очередной политический жест. Новую коллекцию итальянского модельера-новатора, едва ил не каждый второй гость показа назвал излишне тяжеловесной и педантичной. По всей видимости, критике не хватило привычной женственности, гламура и яркой креативности.

Однако Миучча остается все тем же авангардистом, умеющим соблюсти тонкий баланс между творчеством, коммерцией и политическим высказыванием. На этот раз коллекция дизайнера, если и не выглядит ярко или глубокомысленно, точно соответствует стилю и личности самой Прада. В образах очень хорошо заметна сила, уверенность в себе и уважение к женской природе. Горячая феминистка, Миучча смешивает социальные тренды, искусство, моду и необходимость одеваться, прикрывать обнаженное тело. Получаются функциональные вещи, которые Прада оживляет декором.

О декоративной оставляющей коллекции стоит сказать отдельно. Дизайнер в этот раз предпочитает не изобретать велосипед, а пользуется выразительными средствами, которые составляющими своего фирменного почерка давно сделали Джереми Скотт или Раф Симонс. Однако такой метод у Миуччи не смотрится как плагиат: дизайнер умело обращается м источниками вдохновения, создавая из них нечто новое, оригинальное, свое.