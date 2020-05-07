Неделя моды в Милане пройдет в онлайн-формате

Национальная палата моды Италии проведет показы Milano Digital Fashion Week 14-17 июля 2020 года.

Представители Национальной палаты моды Италии сообщили, что летняя Неделя моды в Милане все-таки состоится. Мероприятие сменило название и теперь будет доступно в онлайн-формате как Milano Digital Fashion Week. Показы Недели состоятся 14-17 июля 2020 года и представят мужские коллекции сезона весна-лето 2021, а также мужские и женские предвесенние коллекции будущего года. Кроме показов на сайте MDFW будут доступны выступления ведущих экспертов модной индустрии, интервью, бекстэйджи и фото- и видеоэксклюзив.