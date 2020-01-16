Неделя моды в Милане: Ralph Lauren Purple Label. Осень, 2020

Ральф Лорен отметил 25-ю годовщину Purple Label, оглядываясь на архивы линейки и ее традиционные силуэты.

Придерживаясь своего собственного стиля на протяжении долгих лет, Ральф Лорен продолжает оставаться оригинальным, узнаваемым и новым. Отмечая 25-летие линейки Purple Label, дизайнер обратился к архивным образам, немного осовременил и представил в Милане великолепную коллекцию. За новизну в образах отвечают мешковатые силуэты, складки и, вообще, смелое обращение с тканями. Кажется, шерсть и бархат у Лорена выглядят еще роскошнее, чем они есть на самом деле.