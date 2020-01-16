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Ralph LAUREN (102)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Ralph Lauren Purple Label. Осень, 2020

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  • 16 Января 202021:44
Сюжеты: Ralph LAUREN, Осень-зима 2020-21, Неделя моды в Милане

Ральф Лорен отметил 25-ю годовщину Purple Label, оглядываясь на архивы линейки и ее традиционные силуэты.

Придерживаясь своего собственного стиля на протяжении долгих лет, Ральф Лорен продолжает оставаться оригинальным, узнаваемым и новым. Отмечая 25-летие линейки Purple Label, дизайнер обратился к архивным образам, немного осовременил и представил в Милане великолепную коллекцию. За новизну в образах отвечают мешковатые силуэты, складки и, вообще, смелое обращение с тканями. Кажется, шерсть и бархат у Лорена выглядят еще роскошнее, чем они есть на самом деле.

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