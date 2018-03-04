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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Roberto Cavalli. Осень, 2018

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  • 04 Марта 201810:44
Сюжеты: Roberto Cavalli, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2018-19

Итальянский гламур стал фундаментом новой объединенной коллекции Пола Сарриджа, в которой мелькала обнаженная плоть, мех и кожа.

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  • Roberto Cavalli. Осень, 2018

Мех и кожа рептилий – без этих составляющих трудно представить гламур. Рассуждая о том, как делать традиционный яркий итальянский стиль более современным, Пол Сарридж смело использует эти элементы, но дополняет их элементами городской моды. Сам дизайнер говорит, что хотел создать непросто гламурные образы, а одежду, которая носилась бы с комфортом и внушала владельцу уверенность в себе. Так Сарридж объединил шелковые платки, крокодиловую кожу, богатый мех и куртки болеро с резонирующие им видоизмененные байкерские куртки, эластичные ткани и деним. Мастерски модельер использовал и декор: цветные принты, вдохновленные муранским стеклом, и игривые вышивки.

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