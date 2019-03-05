Неделя моды в Милане: Roberto Cavalli. Осень, 2019

В осенне-зимней коллекции Полу Сарриджу удалось найти баланс между наследием итальянского дома и собственным видением.

За два года в Roberto Cavalli Пол Сарридж смог пройти путь от робких попыток обновить стиль итальянской марки до зрелой коллекции, которая учитывает все нюансы. То, что дизайнер представил в Милане, с одной стороны, полностью соответствует сексуальной и гедонистичной стилистике бренда, с другой – показывает его будущее. При этом в коллекции заметная и изобретательная личность самого Сарриджа. Под фирменные животные принты он стилизовал яркие и контрастные расцветки, а экзотическую кожу заменил пайетками. Работая с верхней одеждой, Сарридж все-таки придумал легкие образы с плиссировками из шелка и элегантными разрезами.