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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Roberto Cavalli. Осень, 2019

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  • 05 Марта 201909:04
Сюжеты: Roberto Cavalli, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2019-20

В осенне-зимней коллекции Полу Сарриджу удалось найти баланс между наследием итальянского дома и собственным видением.

За два года в Roberto Cavalli Пол Сарридж смог пройти путь от робких попыток обновить стиль итальянской марки до зрелой коллекции, которая учитывает все нюансы. То, что дизайнер представил в Милане, с одной стороны, полностью соответствует сексуальной и гедонистичной стилистике бренда, с другой – показывает его будущее. При этом в коллекции заметная и изобретательная личность самого Сарриджа. Под фирменные животные принты он стилизовал яркие и контрастные расцветки, а экзотическую кожу заменил пайетками. Работая с верхней одеждой, Сарридж все-таки придумал легкие образы с плиссировками из шелка и элегантными разрезами.

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