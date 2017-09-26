Неделя моды в Милане: Roberto Cavalli. Весна-лето, 2018

Новая эра итальянского дома моды началась со скромной и сдержанной, по меркам Roberto Cavalli, коллекции.

1 / 37 Roberto Cavalli. Весна-лето, 2018









































































Новый креативный директор Roberto Cavalli представил в Милане коллекцию, которая произвела на гостей показа настоящий WOW-эффект. Пол Сарридж использовал традиционные коды марки, однако сумел создать сдержанные и элегантные образы. Да, здесь по-прежнему есть и сексуальность, и животная страсть, и все те же анималистичные принты, однако это определенно новая страница истории итальянского дома.

Коллекции дома Roberto Cavalli уже давно не вызывали у публики такого интереса и – главное – восхищения. Пестрые бохо и хиппи-шик, глубокие – на грани фола – разрезы и вырезы, раздражающие яркие краски и пестрые принты под тигра, зебру или леопарда 0 все это уже давно смотрелось как анахронизм. Марка почти не развивалась и из сезона в сезон предлагала клиенткам похожие друг на друга вариации на тему агрессивной сексуальности, придуманной когда-то Робрето Кавалли. Такой подход к продукту отпугивал и в конце концов сделал RC коммерчески убыточной. Приход в компанию Пола Сарриджа, похоже, изменит эту ситуацию.

Дизайнер работает все с теми же кодами и приемами, но с его легкой руки стиль Cavalli обновляется, становится современным и приобретает благородные очертания. Свежий взгляд нового креативного директора оказался оригинальным и интересным, а его первая коллекция вызвала всеобщий интерес. Сам дизайнер говорит, что работая с архивами и традициями Roberto Cavall, старался не забывать о том, что его клиентка – современная работающая женщина, которой важны комфорт, универсальность и… уместность. Похоже, Сарриджу предстоит задержаться в итальянской компании.