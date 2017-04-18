Неделя моды в Милане: Salvatore Ferragamo. Осень, 2017

Фульвио Ригони представил в Милане нежную и очень изысканную коллекцию в минималистичном стиле.

1 / 42 Salvatore Ferragamo. Осень, 2017



















































































Как известно, безупречный имидж дома Salvatore Ferragamo выстроен на коллекциях высококлассных аксессуаров и обуви из кожи. Это же настроение, неподвластное времени, дизайнеры марки стараются перенести в коллекции одежды. Креативный директор Фульвио Ригони постарался в осенне-зимней коллекции сделать то же самое: дизайнер обратился к минимализмы, элегантности, изысканности, безупречному итальянскому вкусу, а главное – уделил максимальное внимание качеству одежды.

При этом образы из новой коллекции смотрятся актуально и вполне реалистично, они полны динамики, комфорта и роскоши. Вероятно, на этой гармонии в ближайшем будущем и будет строиться эстетика марки. Стоит отметить, что роскошь здесь не кричит о себе, а является утонченной и почти незаметной. Используя нейтральные оттенки серого и бежевого, Ригони даже одежду из изысканной кожи создает спокойную. Смягчает настроение коллекции и использование удобной одежды в спортивном духе. Главными материалами здесь становятся вязаный трикотаж, мохер и органза. На таких фактурах даже анималистичные и флоральные узоры не смотрятся агрессивно.