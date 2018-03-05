Неделя моды в Милане: Tommy Hilfiger. Весна, 2018

Американский дизайнер представил в Милане коллекцию текущего сезона, отказавшись соответствовать официальному расписанию.

1 / 63 Tommy Hilfiger. Весна, 2018





























































































































Новая коллекция Томми Хилфигера получила не самые лестные отзывы критиков, хотя и выглядит очень динамично и ярко. Дизайнер назвал ее «Драйв» и, очевидно, вдохновлялся автомобильными гонками, когда работал над образами. Коллекция явно адресуется молодежной аудитории, что заметно и по модельному ряду, и по декору, и по энергетике, которой она заряжена. К слову, ее официальными лицами стала тройка моделей с известной на весь мир фамилией Хадид.

Запустив свою гоночную машину и поддержав – в который раз! – концепцию «смотри –покупай», Томми остается смелым и актуальным дизайнером. Хилфигер не прибегает к ретро и гламуру, которые читались едва ли не в каждой коллекции на миланском подиуме. Модельер играет с длиной, фактурами и красками. Главная составляющая современной моды, по его мнению, спорт и жажда движения. Получилось очень здорово.