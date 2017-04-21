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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Versace. Осень, 2017

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  • 21 Апреля 201715:23
Сюжеты: Versace, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2017-18

Новая коллекция Донателлы не только вызвала всеобщий восторг, но и поставила два вопроса: последняя ли это коллекция для самой Версаче и передаст ли она свой пост Рикардо Тиши?

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  • Versace. Осень, 2017

Осенне-зимняя коллекция Versace, действительно, смотрится настолько впечатляющей, выверенной и точной, что невольно воспринимается, как прощание Донателлы с местом креативного директора. Версаче будто бы подводит итог и хочет начать новую страницу истории своего дома моды. Слухи о том, что дизайнер пригласила своего друга Рикардо Тиши на пост главы марки, лишь усиливают это впечатление.

В новой коллекции можно заметить, что Донателла не просто восхищается образом современной сильной женщины, но и берет более высокую ноту. Новые модели дизайнер острыми и довольно крупными словами-слоганами, главными из которых стали «Любовь», «Мужество» и «Равенство». Даже если Версаче идет за актуальным трендом на политику, это все равно смотрится очень эффектно и неожиданно. Впрочем, темы подкрепляются модельным рядом, основанным на спортивном шике.

Донателла сумела гармонично объединить привычные для нее сексуальность, которую она расценивает как главное женское оружие, итальянский гламур и спорт. Все сделано настолько мастерски, что вызывает бурю восхищения. Версаче работала с традиционными элементами спортивной формы, которыми дополняла женственные, едва ли не вечерние наряды. Получилось у нее это очень классно, без шероховатостей и агрессии. В комментариях же Донателлы к показу прозвучала главная характеристика коллекции: «Разнообразие, сила, индивидуальность».

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