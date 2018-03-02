Неделя моды в Милане: Versace. Осень, 2018

Для осенне-зимней коллекции «Клан Версаче» Донателла Версаче выбрала яркий тартан, авангардные принты и блестящий декор.

1 / 55 Versace. Осень, 2018













































































































Новая коллекция Донателлы получила название «Клан Версаче» и, согласно признанию дизайнера, адресована женщинам, которые «знают, что сегодня нельзя получить что-то по праву рождения, все нужно заработать своим трудом». Чтобы подчеркнуть эту мысль, Версаче выбрала на роль одной из фавориток показа Кайю Гербер. Юная манекенщица за последние года полтора стала показательным примером того, как можно стать успешной. Прекрасная внешность, доставшаяся при рождении от звездной матери, не отменяет трудолюбия девушки.

Сама коллекция оказалась удивительно жизнерадостной, пылкой и яркой. Донателла использовала самые сочные краски, не забывая о контрастном черном цвете, авангардные принты, и разноцветный тартан. Все это Версаче щедро драпировала и декорировала кристаллами, бисером и бахромой.