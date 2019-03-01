Неделя моды в Милане: Versace. Осень, 2019

Традиционно одним из главных шоу миланской Недели стала презентация новой коллекции дома Versace.

Итальянская марка Versace известна во всем мире своей любовью к стилю барокко и откровенной сексуальности. Донателла Версаче – не тот дизайнер, чье имя вы вспоминаете, когда слышите о гранже. И вот она решила всех удивить! На этот раз Весраче вдохновляется эстетикой 1990-х годов, но не рейвами и клубной сценой, а их темной стороной. Как и некоторые ее коллеги, Донателла обратилась к гранжу, что объяснила просто, но логично: «То, как мы живем сегодня, в интернете и Instagram, это не совсем правильно. Существует необходимость в небольшом несовершенстве». И это было прямо в точку! Ее модели с деталями скрепленными булавками, кажется, выстрелили прямо в цель. Эта же мысль реализовывалась и во внешнем виде манекенщиц, чьи волосы были мокрыми и спутанными. В очередной раз браво, Донателла!