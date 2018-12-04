Неделя моды в Милане: Versace. Весна, 2019

Донателла Версаче мастерски модернизировала наследие своего дома моды во впечатляющие образы будущей весны.

Похоже, что Донателла Версаче решила вернуться к тому, что всегда было ее визитной карточкой. Дизайнер уже давно является собственной музой и черпает вдохновение в женской сексуальности. Однако главная задача сексуальности, согласно Версаче, – не соблазнять противоположный пол, а дарить силу и уверенность в себе. Эта идея вновь звучит в весенне-летних образах итальянского дома.

Оставаясь верной наследию дома Versace, Донателла много работает с архивами. Дизайнер активно использует и силуэты, и декоративные решения своего старшего брата, но не впадает в ностальгию по ушедшим временам. Стиль Версаче четкий, современный, динамичный и очень женственный. В этот раз Донателла использует много узоров и яркую цветовую гамму, которыми покрывает свои узкие силуэты. Вероятно, кому-то эта комбинация покажется агрессивно сексуальной, но на деле все не так просто. Образы выглядят вполне реалистично и могут быть использованы повседневно.