Неделя моды в Милане: Versace. Весна, 2020

Донателла Версаче представила в Милане коллекцию ярко-кислотных нарядов из джерси с преувеличенной, но мягкой линией плеча.
Сразу после показа Versace поисковик Google буквально задымился. Фанаты со всех уголков мира разыскивали суперсексуальное зеленое платье, в котором шоу Донателлы Версаче закрывала Дженнифер Лопес. Принт под растительность джунглей, глубокой декольте и разрезы на грани приличия превратили этот наряд в настоящий хит. Впрочем, решающую роль здесь сыграла все-таки модель. Что касается остальной коллекции, то наряды были выполнены в духе феминизма, правда, в том виде, как его понимает Версаче. Как обычно, силу и независимость современной женщины дизайнер показала через секс.
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