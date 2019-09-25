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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Versace. Весна, 2020

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  • 25 Сентября 201914:37
Сюжеты: Versace, Весна-лето 2020, Неделя моды в Милане

Донателла Версаче представила в Милане коллекцию ярко-кислотных нарядов из джерси с преувеличенной, но мягкой линией плеча.

Сразу после показа Versace поисковик Google буквально задымился. Фанаты со всех уголков мира разыскивали суперсексуальное зеленое платье, в котором шоу Донателлы Версаче закрывала Дженнифер Лопес. Принт под растительность джунглей, глубокой декольте и разрезы на грани приличия превратили этот наряд в настоящий хит. Впрочем, решающую роль здесь сыграла все-таки модель. Что касается остальной коллекции, то наряды были выполнены в духе феминизма, правда, в том виде, как его понимает Версаче. Как обычно, силу и независимость современной женщины дизайнер показала через секс.

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