Неделя моды в Милане: Versace. Весна-лето, 2018

Показ коллекции, посвященной 20-летию со дня смерти Джанни Версаче, стал главным событием прошедшей в Милане Недели моды.

1 / 79 Versace. Весна-лето, 2018





























































































































































В честь своего любимого брата Донателла Версаче выпустила коллекцию образов, полных теплой ностальгии и традиционных кодов итальянского дома. Все эти приемы были созданы и культивированы основателем марки больше 20 лет назад, но продолжают оставаться актуальными и сегодня. На волне любви к ретро Донателла снова оказывается на коне, а коллекция – обреченной на успех.

При этом не стоит отказывать синьоре Версаче в креативности и оригинальном подходе к традициям ее дома. Дизайнер не просто использует то, что придумал пару десятилетий назад ее брат, она обновляет коды Versace и делает их более современными. Однако главной темой коллекции остается женщина во всех ее проявлениях: от сексуальности и романтики до агрессии и силы.

Сюрпризом показа стало участие в нем знаменитых супермоделей, вдохновлявших в свое время Джанни. Шоу закрылось зрелищным выходом Синди Кроуфорд (да, ее дочь Кайя тоже учатсвоала в основной части шоу), Наоми Кэмпбелл, Карлы Бруни, Хелены Кристенсен и Клаудии Шиффер. Зал ликовал,а наг лазах некоторых гостей можно было увидеть слезы. Идеальное – зрелищное, красивое и оптимистичное – завершение Недели моды в Милане!