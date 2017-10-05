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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Versace. Весна-лето, 2018

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  • 05 Октября 201710:27
Сюжеты: Versace, Неделя моды в Милане, Весна-лето 2018

Показ коллекции, посвященной 20-летию со дня смерти Джанни Версаче, стал главным событием прошедшей в Милане Недели моды.

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  • Versace. Весна-лето, 2018

В честь своего любимого брата Донателла Версаче выпустила коллекцию образов, полных теплой ностальгии и традиционных кодов итальянского дома. Все эти приемы были созданы и культивированы основателем марки больше 20 лет назад, но продолжают оставаться актуальными и сегодня. На волне любви к ретро Донателла снова оказывается на коне, а коллекция – обреченной на успех.

При этом не стоит отказывать синьоре Версаче в креативности и оригинальном подходе к традициям ее дома. Дизайнер не просто использует то, что придумал пару десятилетий назад ее брат, она обновляет коды Versace и делает их более современными. Однако главной темой коллекции остается женщина во всех ее проявлениях: от сексуальности и романтики до агрессии и силы.

Сюрпризом показа стало участие в нем знаменитых супермоделей, вдохновлявших в свое время Джанни. Шоу закрылось зрелищным выходом Синди Кроуфорд (да, ее дочь Кайя тоже учатсвоала в основной части шоу), Наоми Кэмпбелл, Карлы Бруни, Хелены Кристенсен и Клаудии Шиффер. Зал ликовал,а  наг лазах некоторых гостей можно было увидеть слезы. Идеальное – зрелищное, красивое и оптимистичное – завершение Недели моды в Милане!

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