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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Vionnet. Осень, 2017

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  • 21 Апреля 201712:01
Сюжеты: Неделя моды в Милане, Осень-зима 2017-18

Осенне-зимняя коллекция Гоги Ашкенази полна ярких красок и многоцветия райских птиц Новой Гвинеи.

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  • Vionnet. Осень, 2017

Пестрые райские птицы Новой Гвинеи, все 39 видов которых впервые были сфотографированы в дикой природе в 2013 году, послужили вдохновением для новой коллекции Vionnet. Свое первое шоу на миланской Неделе моды Гога Ашкенази провела в роскошных интерьерах Casa degli Atellani, где жил Леонардо да Винчи во время работы над картиной «Тайная вечеря».

Дизайнер переработала традиционные коды дома моды, активно используя фирменные драпировки и плиссе. Изящные складки из нежной ткани радуют глаз яркими оттенками зеленого, бирюзового и фуксии. Фоном для этой пестроты служат нейтральные цвета, которые главным образом используются в вечерних платьях из шифона и шелка. Иллюстрации райских птиц из «Британской энциклопедии» превратились в новой коллекции в изящные принты, которые украсили шелковую ткань с ламе. Из силуэтов преобладает максимальная длина и платья на одно плечо, с завязками и драпировками.

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