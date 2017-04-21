Неделя моды в Милане: Vionnet. Осень, 2017

Осенне-зимняя коллекция Гоги Ашкенази полна ярких красок и многоцветия райских птиц Новой Гвинеи.

1 / 38 Vionnet. Осень, 2017











































































Пестрые райские птицы Новой Гвинеи, все 39 видов которых впервые были сфотографированы в дикой природе в 2013 году, послужили вдохновением для новой коллекции Vionnet. Свое первое шоу на миланской Неделе моды Гога Ашкенази провела в роскошных интерьерах Casa degli Atellani, где жил Леонардо да Винчи во время работы над картиной «Тайная вечеря».

Дизайнер переработала традиционные коды дома моды, активно используя фирменные драпировки и плиссе. Изящные складки из нежной ткани радуют глаз яркими оттенками зеленого, бирюзового и фуксии. Фоном для этой пестроты служат нейтральные цвета, которые главным образом используются в вечерних платьях из шифона и шелка. Иллюстрации райских птиц из «Британской энциклопедии» превратились в новой коллекции в изящные принты, которые украсили шелковую ткань с ламе. Из силуэтов преобладает максимальная длина и платья на одно плечо, с завязками и драпировками.