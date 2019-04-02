Неделя моды в Москве: День четвертый

В рамках юбилейной Недели моды в Москве состоялся премьерный показ Faberlic Couture и и коллекции Айвы Анохиной.

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Премьерный показ коллекции Faberlic Couture сезона осень-зима 2019/20 прошел на главном подиуме московской Недели моды в Гостином дворе. Марка представила все грани современной женщины: она сильная, сексуальная, умная, ценит эксклюзивность и не хочет быть похожей на других. Эту идею претворил в жизнь фэшн-директор Faberlic Андрей Бурматиков.

Коллекция рассказывает о том, что сакральные символы даже спустя тысячелетия не утрачивают своего смысла, поэтому в основу принтов легли узоры древнего узелкового плетения. Дизайн-команда бренда переосмыслила орнамент и превратила его в татуировку на женском теле. Полем для вышивок стали брючные костюмы, статуарные платья и дерзкие модели мини. В коллекции использован шелковый жаккард из Италии и легкие ткани, вручную расшитые в Мумбае и Павловском Посаде. Почти вся коллекция создана руками мастеров, которые потратили на работу несколько тысяч часов.

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В этот же день телеведущая, блогер и рэп-исполнительница Айза Анохина встретилась с гостями Недели и провела паблике-ток на тему «Мода и стиль жизни». Айза также представила свою новую коллекцию Mo by Aiza. В ее основу легли комфортные и сексуальные модели: клетчатые юбки, трикотажные костюмы, свободные платья, облегающие боди. Под конец дефиле Айза презентовала своей новый трек «Портман».