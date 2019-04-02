Неделя моды в Москве: День пятый

В субботу 23 марта в Гостином дворе в рамках юбилейной Недели моды в Москве состоялся Детский день.

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Открылся пятый день показом проекта Russian Brands for Kids. Творческий союз молодых дизайнеров представил бренды Choupette, IRMI и ILD (I Love to Dream). Марка Choupette представила две коллекции для девочек «Маршмеллоу» и «Аквамарин», а также дерзкую «Стрит» – для мальчишек. Марка IRMI предлагает родителям и детям одеваться в одном стиле. В новой коллекции заметны актуальные тренды и дизайн, а также качество и комфорт. Бренд ILD предложил тинейджерам образы, в которых виртуозно совмещены эргономичность и самые свежие тенденции.

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В рамках Stilnyashka Fashion Show состоялась презентация весенне-летней коллекции. Шоу проходило в невероятных декорациях, воссоздающих атмосферу волшебного замка.

1 / 103 Blue Jasmine













































































































































































































В этот же день свою яркую и задорную коллекцию показала марка Blue Jasmine.

1 / 55 Julia Asutina













































































































Новая коллекция Julia Asutina представила изящные и тонкие линии детских силуэтов, созданных из парчи, бархата, жаккардового кружева и шифона. Разнообразие образов и текстур создало на подиуме атмосферу праздника, благородства и нежности. Переливающиеся оттенки белого, мятного и мраморно-розового цветов гармонично дополнены в коллекции контрастными нотками черного, темно-синего и песочного.

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Проект Russian Designers for Kids стал творческим союзом молодых и талантливых российских дизайнеров. В одном шоу свои коллекции для детей представили марки Anna Gavriushina, Ekaterina Lyukshina, Yana Miro и Ruzanna Gubasaryan. Во время дефиле на главном подиуме страны царила настоящая феерия и настроение праздника.

1 / 62 Viq i Vicky



























































































































Бренд Viq i Vicky показал коллекцию «Зимние каникулы», в которой дизайнеры стремились воссоздать волшебный детский мир, полный магии, сказок и воображения. Создатели марки остались верными классическому стилю, который оживили актуальными и выразительными деталями. В новой коллекции можно найти и повседневные образы, и наряды для торжественных случаев.

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Стритстайл-марка See Arsi представила коллекцию, в которой гармонично соединились мода, комфорт, свобода и самовыражение. Образы полны энергии и стремления идти в ногу со временем. Преобладают в коллекции черный, белый и красный цвета.

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Корейский бренд Prankers впервые участвовал в московской Неделе моды и показал коллекцию, в которой каждый образ символизирует веселых, талантливых, вдохновленных музыкой и танцами людей. Одежда в стиле K-Pop стилистически следует за музыкой и полна свободы ярких цветов, блеска и комфорта. Особой деталью коллекции стали оригинальные блестящие кепки.

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Марка Leka не нуждается в специальном представлении, ведь ее одежду можно увидеть на глянцевых страницах Vogue, Harper’s Bazar, L’Officiel, Cosmopolitan и других модных изданий. Для съемок и светских выходов наряды бренда выбирают такие иконы, как Леди Гага, Хайди Клум, Рита Ора, Коко Роша, а также российские звезды - Нюша, Кети Топурия, Ирина Дубцова, Катя Айова и многие другие.

1 / 63 Anna Chasovskih





























































































































Коллекция «Глянец» от марки Anna Chasovskih включила 20 великолепных платьев, каждое из которых посвящено одному из драгоценных камней от изумруда до рубина. На создание каждого образа ушло невероятное количество атласа, шелка, стразов и удивительно красивых камней. На шоу также были представлены мужские костюмы.

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Российский бренд Kibovskaya представила коллекцию Twilight, каждый образ которой подчеркивает утонченность и уникальность вкуса женщины. Модели учитывают настроение клиенток марки и актуальные модные тенденции. Все детали выполнены вручную и придают нарядам изысканности и шика.