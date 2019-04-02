Неделя моды в Москве: День третий

Третий день юбилейной Недели моды в Москве ознаменовался фестивалем дизайна «ТОЧКА.RU» и паблик-током с Марией Миногаровой на тему «Карьера модели в России».

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Открылся третий день московской Недели моды показом бренда «ВИННИ». Детский торговый центр представил самые яркие детские модели в стиле кэжуал от ведущих мировых брендов. На шоу можно было увидеть весенне-летние коллекции от таких известных марок, как Armani Junior, Diesel, Dsquared2, Moschino и Stella McCartney Kids. Получилось по-детски ярко и непринужденно и по-взрослому серьезно и стильно.

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Марка Irina Scharlau представила коллекцию Queen B&W, за основу которой были взяты отличительные черты роскоши и богатая отделка. Несмотря на россыпь страз, бусин и пайеток, неповторимые вышивки и пышные подолы, образы все же сохранили легкость и невесомость. В моделях также искусно обыгрываются цветовые контрасты: сочетания черного с белым и золота с серебром.

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Коллекция бренда Vera Domokosh выдержана в изысканном и женственном стиле. Пристальное внимание в образах уделено высочайшему качеству и натуральности материалов. В новой коллекции явно чувствуется единение не только душ героинь разного возраста, но и их нарядов.

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Бренд Said Shah презентовал коллекцию будущего сезона, в которой особое внимание сосредоточено на деталях. Декор представлен завораживающими узорами ручной вышивки и самоцветными камнями, гармонично сочетающимися с изысканным бархатом и нежным гипюром. Каждый образ дополняют авторские украшения ручной работы.

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Фестиваль дизайна «ТОЧКА.RU» в очередной раз предоставил уникальную возможность для начинающих талантов получить бесценный опыт от мэтров и проявить себя на главном подиуме страны. Подарком обладателю гран-при конкурса стала стажировка в доме моды Валентина Юдашкина, среди других призов стажировки в Италии и поездки в Японию. Каждый участник фестиваля получил возможность погрузиться в мир моды и смог открыть для себя новые горизонты.

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Бренд Endea показал гостям московской Недели коллекцию Meeting Point. Winter («Место встречи. Зима»). В основе концепции новых образов лежит история стильной, образованной, творческой и думающей женщины, которая с легкостью и интересом смотрит в будущее. Одежда для героини коллекции – это способ коммуникации. Геометрия клетки и полоски, выразительная цветовая гамма, тонкая неформатность классических вещей, экологичность, неожиданные сочетания фактур и эклектика предлагаются дизайнерской командой марки для любого случая.

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В новой коллекции марки Alina Assi гармонично сочетаются строгость, элегантность и повседневный стиль. Блестящие и прозрачные юбки, платья с цветочным орнаментом эффектно подчеркивают женственность образов. Яркий акцент коллекции - поясные сумки с блестящими силуэтами животных.

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Завершился третий день Недели моды в Москве шоу бренда Victoria Andreyanova. Осенне-зимняя коллекция стала гимном современной женщине, которая способна изменить мир. Каждый образ здесь вдохновлен удивительно сильными и в то же время женственными героинями: от Коко Шанель до Маргарет Тетчер.