Неделя моды в Москве: День второй



Второй день московской Недели моды традиционно начался с показов детских и молодежных коллекций.

1 / 56 AnjKids















































































































Открылся второй день юбилейной Недели моды в Москве показом проекта AnjKids. Коллекция объединила два бренда - Miranda и Amapola. Представленная на подиуме одежда адресована детям и подростков от 2 до 16 лет. Подъюбники из плотного хлопка, эксклюзивные принты от художников и кружева созданы специально для маленьких леди, которые хотят почувствовать себя королевами бала.

1 / 45 Alta Costura

























































































Проект Alta Costura также объединил несколько брендов и представил образы для самых маленьких. Здесь можно было увидеть одежду в нежнейших оттенках розового, голубого и мятного, украшенную весенними цветочными принтами. Изящные платья Roberto Cavalli сделают маленьких модниц настоящими волшебницами, а бренд Molo предложил девочкам яркие и оригинальные наряды У Il Gufo можно найти классические образы для детей удобного кроя.

1 / 39 Lana2Rock Kids













































































Бренд Lana2Rock Kids представил коллекцию Happy Day, включающую повседневные и праздничные образы. Минимализм, свободный крой и натуральные противоаллергенные ткани делают одежду не только красивой, но и комфортной. В качестве декора использована вышивка ручной работы, а жизнерадостности вещам придают бодрые и сочные оттенки.

1 / 80 WOWdress































































































































































Коллекция марки WOWdress создана творческим дуэтом Татьяны Прасковой и Валентины Зейналовой. Она включила два направления: нарядные платья для особых случаев и более практичную одежду из денима. Ручная вышивка, эксклюзивные ткани, яркие цвета, россыпи камней и пайеток делают коллекцию по-настоящему неповторимой. Особое внимание дизайнеры уделили аксессуарам.

1 / 51 Tatiana Saltovets





































































































Российский бренд Tatiana Saltovets представил в этом сезоне сразу три новые коллекции в разных стилистиках: спорт–шик, кэжуал и вечерние платья. Спорт-шик – это яркие образы для девочек и мальчиков, собранные из бомберов, свитшотов, кардиганов, лосинов, брюк и юбок. Повседневная коллекция марки не привязана ни к одному стилю и создана из самых разных тканей яркой палитры. Линейка вечерних платьев предлагает роскошные наряды самых разных фасонов. Особый акцент сделан на изысканной отделке и блестящих фактурах.

1 / 25 Alena Nega

















































Коллекция бренда Alena Nega будто бы создана из кристаллов льда и снег. Графичность монохромного зимнего пейзажа дала коллекции говорящее название Ice Shine. Серебристые переливающиеся оттенки прозрачного шифона в сочетании с авангардным кроем создают красивый дуэт естественности и выразительной геометрии.

1 / 58 Anastasia Kuchugova



















































































































Марка Anastasia Kuchugova представила коллекцию, при выборе тканей для которой предпочтение было отдано шерсти, кашемиру, бархату и фактурной коже. Из легких тканей в образах использованы шелк, шифон и органза. Что касается модельного ряда, то дизайнер сделала акцент на плечах и пышных рукавах. Черный, серый и песочный цвета выбраны в качестве главных и дополнены яркими оттенками зеленого, синего и персикового.

1 / 44 Renovation























































































Впервые в Москве была представлена коллекция бренда Renovation. Дизайнер продемонстрировал уникальность и индивидуальность своего стиля и объединил винтажную чувствительность 1990-х годов и функциональность современной одежды. В коллекции что-то свое могут найти самые разные люди, для которых важны свобода, оригинальность и реалистичность.

1 / 28 Nyusha Wear























































Новую коллекцию своей марки Nyusha Wear представила певица Нюша. На подиуме появились стильные, современные и динамичные образы. Героиней коллекции стала девушка, которая не боится бросить вызов обществу, при этом оставаясь собой. Как признается сама Нюша, она замечает таких девушек на своих концертах, в городе, путешествиях - повсюду. Внешний и внутренний комфорт – главное, к чему стремится команда бренда.