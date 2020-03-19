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Неделя моды в Москве (783)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Москве отменена из-за пандемии коронавируса

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  • 19 Марта 202015:51
Сюжеты: Неделя моды в Москве

Оргкомитет Недели моды в Москве вместе и руководство Гостиного двора приняли решение не проводить показы сезона осень-зима 2020/21.

Ранее планировалось, что шоу состоятся с 24 по 29 марта, однако на данный момент известно, что все показы перенесены на октябрь 2020 года. В официальном обращении организаторы Недели сообщают: «Это было непростое решение, учитывая большой объем проделанной работы всеми участниками проекта: организаторами, дизайнерами и партнерами. Сегодня весь мир переживает очень сложный период, который требует особой осторожности и внимания к сложившейся ситуации с распространением коронавируса Covid-19. В это трудное время мы следуем рекомендациям и предписаниям Правительства Москвы и Российской Федерации».

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