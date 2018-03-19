С 20 по 25 марта 2018 года в Гостином дворе пройдет Неделя Моды в Москве

С 20 по 25 марта 2018 года в Гостином дворе пройдет Moscow Fashion Week осень/зима 2018/19. Московская неделя моды, завершающая календарь мировых модных недель, будет не только финальной точкой показов осенне-зимнего сезона, но и даст старт новым проектам в сфере фэшн.

2018 год стал для Недели моды в Москве знаковым. Соглашение, подписанное Российским союзом предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ) и Ассоциацией высокой моды и прет-а-порте, объединило усилия двух ведущих отраслевых ассоциаций в проведении – «Недели моды в Москве. Сделано в России» и «Российской недели текстильной и легкой промышленности -2018». Эта инициатива позволит вывести российскую модную индустрию на новый уровень и консолидировать дизайнерское сообщество, закрепив за НММ статус профессиональной инновационной площадки. Именно с инноваций начнется и 39-й сезон Moscow Fashion Week. Российский Кутюрье Валентин Юдашкин в рамках торжественного открытия проведет свой показ на новой площадке. Исторические интерьеры бывшего Торгового Дома Братьев Рябушинских, а ныне Российского Аукционного дома, как нельзя лучше подходят для демонстрации коллекции, которую дизайнер посвятил Москве. «Московская зима» - такое название коллекция получила не случайно. Удивительное соединение исторических архитектурных стилей и их преломление сквозь призму современности воплотилось в ее общем графическом представлении Эволюция московского стиля и неповторимый колорит заснеженных улиц нашли свое отражение в моделях и цветовой гамме. Откроет дефиле показ новой линейки Дома моды Yudashkin Kids, созданной креативным директором марки Галиной Юдашкиной.

Тема коллекций одежды для детей последние несколько сезонов набирает все большую популярность. Особый интерес индустрии к детской моде способствовал динамичному развитию детских коллекций, как дизайнерских, так и промышленных марок. Бренд Stilnyashka соединит в своем показе элементы fashion дефиле и digital технологии, создав на подиуме эффектное мультимедийное проекционное шоу. Главные must have и концептуальные тенденции будущего сезона продемонстрируют хедлайнеры и постоянные участники Недели Моды в Москве Victoria Andreyanova, Shiyan, Sergey Sysoev, Teplitskaja Design, Lisa Romanyuk, Eleonora Amosova. Необычные конструктивные решения предложат Lucien Krysan, Olga Kunitsyna, Gera Skandal, Anastasiya Kuchugova, Gennady Gorbachev и другие. Коллекции, созданные в традициях «от кутюр», покажут Humariff, Svetlana Evstigneeva, Alla Couture, Imperial couture. Виртуозную работу с мехом и креативную коллекцию меховых изделий представит DuetFur - Крымская меховая фабрика. Дизайнер Александра Степанец дебютирует на подиуме НММ с коллекцией, построенной на интеграции дизайна, цвета и аромата. Актуальная спортивная тема - чемпионат мира по футболу ФИФА – найдет свое отражение в показе Artem Krivda, «Сделано в России».

В этом сезоне дизайнеры предлагают выйти за границы привычных областей создания одежды и аксессуаров и по-новому взглянуть на традиции. Для создания новой классики в коллаборацию объединились известный российский дизайнер Сергей Сысоев и Гжельский фарфоровый завод – предприятие с многовековой благородной историей. «Неделя моды в Москве. Сделано в России» - это не только модные показы, но и серьезная социальная и образовательная программа.

Каждый сезон НММ открывает новые имена, поддерживает и способствует продвижению fashion start-up. Конкурсный проект Фестиваль дизайна «.RU. Сделано в России» объединит коллекции студентов РГУ имени А. Н. Косыгина, а также других российских и зарубежных профильных ВУЗов. Учащиеся Института Бизнеса и Дизайна впервые продемонстрируют на подиуме свои дизайнерские работы.

Важной составляющей Недели остаются благотворительные и социальные проекты: «Поможем выпускникам подготовиться к школьному балу», направленный на поддержку выпускников из малоимущих семей, и интеграционный показ «Открытый мир», реализующий идею общества равных возможностей и адаптацию людей, с ограниченными возможностями. Эти активности неизменно привлекают повышенное внимание и получают большую поддержку, как обычной публики, так и звезд, и СМИ.

Pop-Up Store от проекта FREEDOM TEAM представляет шоу-румы в новом формате. Увлекательная прогулка по модному “лабиринту” знакомит с российскими дизайнерскими марками, универсальной базовой одежды и аксессуаров, а также концепт-брендами в характерном для Санкт-Петербурга урбанистическом стиле. Специально для MFW байеры FREEDOM STORE собрали коллекции таких брендов, как NOEL, CUTE, NNEDRE, OTOCYON, BAT NORTON, ARNY PRAHT, YANA SEGETTI и многих других.

Деловая программа Недели моды в Москве, разработанная Fashion Consulting Group при поддержке Агентства Инноваций города Москвы, охватывает самые актуальные темы, задающие вектор в мировом и российском модном бизнесе, от трендов и технологий будущего до развития электронной коммерции и использования Big Data. Она ориентирована на все звенья модной индустрии: дизайнеров, производителей, ритейлеров, технологичные стартапы. Современные форматы сессий программы отражают не только запрос модной индустрии, но и новый тип мышления, стремление заявить Москву как авторитетный центр модной индустрии на карте мира. Официальный автомобиль Недели Моды Renault представляет стильный городской кроссовер Renault Kaptur, который стал новой вехой в истории дизайна Renault в России. Ориентируясь на современную аудиторию, Renault разработал уникальную программу персонализации – Atelier Renault – которая с учетом различных цветовых решений крыши и кузова предлагает 19 вариантов окраски автомобиля В рамках недели моды Renault Kaptur будет представлен в ярком цвете «Оранжевая Аризона».

Официальный партнер Недели Моды в Москве - компания Coffeecell - новый бренд на рынке, отличающийся ярким и стильным дизайном. Оригинальный камуфляжный фон упаковок Coffeecel, выгодно выделяет их среди множества однотонных и скучных. Выполненные в виде клатчей и изящных сумочек, они используются как стильный аксессуар, и демонстрируют приверженность компании самым модным трендам.

Официальный отель Недели Моды в Москве St Regis Москва Никольская.

Стратегические партнеры Недели моды в Москве - Афимолл Сити и Fashion Consulting Group.