Неделя моды в Москве стартует 23 октября

С 23 по 28 октября 2018 года в Гостином дворе пройдет Moscow Fashion Week, сезон весна/лето 2019. Неделя моды в Москве традиционно даст старт новым проектам в сфере fashion.

Основой концепции осенней Недели моды в Москве стал тренд на естественность – сегодня именитые кутюрье и молодые дизайнеры не боятся выходить за рамки подиумов, добавляя в свои коллекции урбанистические образы улиц. «Без фильтров» - именно так звучит тема Moscow Fashion Week сезона весна/лето 2019. Несмотря на смелое решение объединить уличную и высокую моду на одной площадке, организаторы не забывают о многолетней истории главного fashion события Москвы. Хэдлайнером этого сезона по традиции станет Валентин Юдашкин - имя маэстро моды уже много лет является неотъемлемой частью дня открытия. Визитная карточка кутюрье - вечерние платья. Однако каждый сезон дизайнер обращался к новой теме: супрематизм, минимализм, спорт-шик. Главные тренды предстоящей весны Дом моды Valentin Yudashkin представит на подиуме уже в октябре.

В рамках Недели моды в Москве свои коллекции также планируют презентовать: Светлана Евстигнеева, Djemal Makhmudov, Карина Химчинская, Лиза Романюк, Гера Скандал, Елена Теплицкая, Сергей Сысоев, Илья Шиян и многие другие. Бренд La Redoute традиционно представит на Неделе женскую коллекцию plus size. Дефиле моделей с пышными формами является еще одним доказательством того, что fashion-индустрия сегодня стремительно избавляется от стереотипов. Такой перфоманс подтверждает концепцию как французского бренда, так и всей Недели моды в Москве: дизайнеры задумываются не только о красоте своих вещей, но и о комфорте тех, для кого они предназначены. В один из дней Недели взрослые уступят подиумы детям - весенние принты и главные цвета летнего сезона 2019 в Гостином Дворе будут презентованы самыми маленькими моделями. KIDS Day – уникальное нововведение в формат показов Prêt-à-porte. Особый интерес индустрии к детской моде способствовал динамичному развитию детских коллекций, как дизайнерских, так и промышленных марок. Осенью на Неделе моды в Москве свои новые коллекции планируют представить такие бренды, как Stilnyashka, Pure Soul, L'Enfant Royal, Юлия Асютина, Alisia Fiori, Polina Golub & Pablovsky и многие другие.

Еще одной важной составляющей Недели моды в Москве станет финал фестиваля молодых дизайнеров «Точка RU. Сделано в России» - главный подиум страны представит публике новые имена в fashion-индустрии. Для гостей также будет доступна Beauty улица, на которой посетители смогут познакомиться с новинками beauty индустрии, сделать яркий make-up и узнать последние новости косметического рынка. И, конечно, организаторы сохранили полюбившуюся зону шоу-румов, которая предлагает удобный формат общения для бренда, гостей Недели и байеров. Узнать тенденции индустрии также можно будет в рамках Деловой программы Недели моды в Москве, темы которой подготовлены Fashion Consulting Group. Деловая программа охватывает самые актуальные вопросы, задающие вектор в мировом и российском модном бизнесе: от трендов и технологий будущего до развития электронной коммерции и использования Big Data. Такой формат ориентирован на все звенья модной индустрии: дизайнеров, производителей, ритейлеров, технологичных стартапов.