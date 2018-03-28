Неделя Моды в Мосве. Осень-зима 2018-19. День 1

20 марта 2018 г. прошел первый долгожданный день Недели Моды в Москве. Маэстро Валентин Юдашкин представил свою новую коллекцию «Moscow winter» prêt-à- porter сезона осень-зима 2018/19 в исторических интерьерах Особняка Рябушинского Гостиного двора в камерной обстановке в присутствии избранных гостей. Дефиле открыл дебютный показ линейки Дома моды Yudashkin Kids, созданной креативным директором марки Галиной Юдашкиной. Она представила гостям ни только невероятно стильный, но и очень комфортный гардероб для мальчиков и девочек, как для прогулки в парке, так и для празднования Дня Рождения в кругу семьи. Маленькие модели продемонстрировали базовые и эксклюзивные вещи, отличающиеся необычным кроем и уникальным декором. В показе приняли участие дети Филипа Киркорова, Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Татьяны Навки, актрисы Юлии Пересильд и певицы Жасмин. Финальный выход детей, держащих в руках мягкие игрушки, вызвал у гостей показа бурю эмоций, аплодисменты не стихали долгое время.

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Все замерли в ожидании выхода моделей и представления новой долгожданной коллекции «Moscow winter». Образы, созданные кутюрье и переплетающиеся со звуками классической музыки в тонкой современной обработке, перенесли гостей в удивительны мир, открытый для нас настоящим художником. «Московская зима» - такое название коллекция получила не случайно. Эволюция московского стиля и неповторимый колорит заснеженных улиц нашли свое отражение в моделях и цветовой гамме. «Москва с ее неповторимой зимней красотой, стала той отправной точкой, которая дала начало всей коллекции», - говорит дизайнер. «Удивительное соединение исторических архитектурных стилей и их преломление сквозь призму современности воплотилось в ее общем графическом представлении». цветовые акценты напоминают кружащиеся и мерцающие в свете вечерних городских фонарей снежинки.

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Образы моделей для показа были талантливо созданы официальным стилистом показа - Revlon Professional, одним из лидирующих мировых профессиональных косметических брендов, создаст на подиуме модные образы осени-зимы 2018/19.

Вечер первого дня Недели Моды в Москве продолжил смелый и яркий показ молодого и популярного дизайнера Артема Кривды. Коллекция бренда Artem Krivda посвящена значимому событию наступающего лета – Чемпионату мира по футболу и вдохновлена победами советской сборной по футболу в 50- х годах уже прошлого столетия. И совсем свежей победой наших спортсменов на прошедшей зимней олимпиаде: что ни строка песни, сопровождающей финальный выход моделей, то чувства российских болельщиков в феврале ... Традиционно, марка продемонстрировала на подиуме спортшик для молодых и дерзких. Стилист показа Даниил Берг играючи обошелся со шнурками для обуви – словно онучи они держали на ногах моделей кеды и кроссовки. Пояса от платьев из коллекции служили шнурками для спортивных очков, а фирменные пластиковые пакеты, удерживаемые прозрачным скотчем «защищали» обувь от грязи.

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В коллекции представлены конструктивно-сложные пальто и жакеты, платья А— силуэта, блузы из прозрачной шелковой органзы с воланами и юбки длины мини в стилистике 80-х, а Каждая деталь тщательно проработана. В будущем осенне-зимнем сезоне Кутюрье предлагает сделать акцент на декоре и смело миксовать различные материалы. Традиционно «зимние» ткани – мохер, шерсть, креп, комбинируются в коллекции с легкими «летними» - шелком, органзой, шифоном и кружевом.

Носки натянутые повыше, спортивные брюки, наоборот, слегка приспущенные, так что из под них виднелось нижнее белье, худи и лонгсливы заправленные в шорты, водолазки надетые под рубашки – все это приметы времени и повод для самовыражения молодежи, которая всегда хочет отличаться от поколения своих родителей. Клетка и полоска, вафельное и кружевное полотно, юбки годе, все оттенки синего цвета и яркие всполохи оранжевого, худи, футболки и лонгсливы с флагами стран-участниц Чемпионата и символикой городов его принимающих. Крупная зеленая и голубая клетка кроме рубашек-жакетов проявилась в платьях фирменного для бренда фасона а-ля тругенвская барышня и юбках длиной в пол. Несколько плащей и легких пальто, и много-много ажурной бижутерии в серьгах и брошах умело разбросанной по образам и отвечающей в коллекции sport chic собственно за шик. Хедлайнером показа стала популярная модель Мария Миногарова.

Фото - Виктор Бойко, Любовь Шеметова, Дмитрий Бабушкин