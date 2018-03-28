Неделя Моды в Мосве. Осень-зима 2018-19. День 2

Во втором дне Недели Моды в Москве приняли участие прекрасные дизайнеры, многие из которых ни первый раз радуют гостей своими талантливыми показами в стенах Гостиного двора.

Школьный Бал

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Название коллективного показа говорит само за себя: публика увидела наряды для выпускниц, выполненные в разных стилевых направлениях от романтичного до драматичного. Поэтому на подиуме мелькали и нежные пастельные тона, отраженные в приталенном силуэте, декорированные рюшами и оборками. Были и платья роковых цветов – красный, черный, эффект которых усиливали крупные воланы, расположенные ассиметрично и вертикально. Бархатные платья облегающего силуэта, полупрозрачные наряды, ажурное полотно, декольте – каждая выпускница сможет выбрать себе наряд исходя из своих вкусовых предпочтений. В рамках показа была представлена молодежная капсула, вещи без которых не обходится гардероб молодой стильной девушки –деним, кожаные куртки-косухи с рукавами и без, джинсовая куртка, нескромно украшенная дерзкими слоганами, топ-бра, платье- комбинация и дань современным технологиям - плащ из пластика.

Katerina MYACHINA

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Европейская коллекция по содержанию, навеянная духом Востока. Образы, созданные для девушки живущей насыщенной жизнью, наполненной разыми гранями - для выхода в свет и встреч с друзьями, деловых переговоров и романтических свиданий. В ней можно выглядеть романтично, женственно, сдержанно-элегантно и соблазнительно, комфортно и строго – вы сами выбираете образ и настроение. Красный и черный, деликатные пастельные тона, нюдовые оттенки, яркие всплески фуксии, принт камуфляж. В деталях – акцент на аппликации и перья. Кроме того, дизайнер Катерина Мячина является победителем конкурса дизайнеров «Follow the Fabrika», проходящего при поддержке Недели Моды в Москве.

Éclair la moda de Sheripova

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Основатель бренда Елена Шерипова - победительница конкурса красоты Queen of the Planet 2014 (Malta), основатель школы и продюсерского центра для талантливых детей. Поэтому желание создать именно детскую коллекцию родилось не случайно. Идея бренда посетила Елену в Париже и это чувствуется с первых минут показа - лаконичная, но при этом не без шарма, нарядная одежда для девушек всех возрастов и их мам дополняется характерными для французского стиля чертами – изящные платья, береты, тренчи, туфли-балетки, черный цвет, так любимый француженками. Не обойдены вниманием и юные модники – на показе были продемонстрированы костюмы в спортивном стиле для мальчиков. В платьях преобладали два фасона: А-силуэта и отрезные по линии талии с расклешенными юбками и топами на одно плечо либо декольте. В коллекции используются бархат, атлас, пайетки, шелк, детали: лампасы на брюках, банты, воланы, манжеты-каффы. Два основных цвета коллекции - черный и чайная роза, акцентно встречается бордо. В показе приняли участие дети знаменитостей и подопечные благотворительного фонда «Подари Жизнь».

ANNA RAMAKAEVA – нарядные платья для девушек, девочек и их мам. Цвета - розовый, красный, сиреневый, фиолетовый, пастельные оттенки. Материалы – тюль, фатин и бархат, пайетки. Характерный силуэт платья – облегающий топ плюс пышная юбки длиной до колена или в пол, украшенные стеклярусом и стразами поясами. Детали – объемная и цветная аппликация, банты, воланы и оборки коллекции.

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Ульяна Кузнецова

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Бренд «Ульяна Кузнецова» - это полуспортивная и в тоже время нарядная одежда для детей и взрослых, вдохновленная рисунками двух девочек Ульяны и Алисы Кузнцовых. Яркие принтованные леггинсы и футболки, юбки-шопенки из фатина, жилеты из цветного меха, – основа коллекции для счастливой жизни – ведь она так и называется - «Счастье». Муфты и шапки, отороченные мехом, игрушечные медведи – дань русской истории и в то же время шапка Мономаха и Медведь – символы России и логотипы бренда «Ульяна Кузнецова». В показе приняли участи певец Прохор Шаляпин, актер и музыкант Стас Эрдлей, актриса Алиса Качер, певец Юрий Титов, певица Анастаси Крайнова, Миссис Россия Екатерина Кирмель, Краса России Светлана Горева. Обувь предоставлена испанским брендом Castell Menorca

La REDOUTE & PLUSE SIZE

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Девиз французского бренда – мода доступная каждой, независимо от фигуры и финансовых возможностей. Девушки курпулентных форм такие же девушки, как и все. И могут носить все то же самое- топы, юбки, брюки, джинсы и комбинезоны, куртки-косухи и джинсовые куртки- все это доступно к заказу чтбы встретить весну и лето 2018 легко и стильно. Эффектный выход моделей плсю сайз в купальниках и коротких шубках не оставил в этом никакого сомнения.

GENNADY GORBACHEV

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Показ модного дома - яркая ода брутальным мужчинам – не частое явление на подиумах от того заметное и радостное. Желтый, красный, синий, оранжевый, голубой и зеленый – все цвета радуги задействованы в коллекции «King of the Streets», не забыты черный и белый. Обилие фурнитуры, кожа и хлопок, тесный союз спорта и рока. Куртки- косухи, приталенные жилеты, пиджаки, худи , толстовки и лнгсливы, удлиненые куртки и комбинезоны и конечно же джинсы – мода для неукротимых бунтарей. Коллекцию представили профессиональные модели и звездные друзья бренда.

HUMARIFF

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Дом мод Humariff, во главе с дизайнером Тамам Хумарифф представил коллекцию осень/зима 2018-2019 под названием "Дежавю". Впервые на подиуме Гостиного двора были представлены как платья для свадебных торжеств, так и вечерние наряды, не уступающие первым по wow-эффекту. Создавая коллекцию, дизайнер вдохновилась образами прошлого, ретро стиль и стиль 80х годов, переплелись в новой коллекции дома мод. Деним, бархат, тафта, кружева Шантильи, сложные драпировки, сотни метров фатина, тысячи кристаллов сваровски, перья, металлизированная бахрома и много часов ручного труда - дом мод не изменяет своим традициям и почерку. Шоу Дома Мод закрывала известная модель Алена Шишкова. Так же среди гостей были замечены: Седокова Анна, Мария Кожевникова, Екатерина Одинцова, Алина Крюкова, Анна Городжая , Анна Чурина, Кристина Левиева ,Константин Андрикопулос ,Инга Лепс, Света Амова, Элеонора Шаулова, Юлия Началова и много других известных почитателей бренда .

Публика восторженно приняла новую коллекцию, презентация которой, оставила после себя приятное эстетическое послевкусие.

Фото - Виктор Бойко, Любовь Шеметова, Дмитрий Бабушкин