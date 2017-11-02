Неделя Моды в Мосве. Весна-лето 2018. День 2

25 октября в Гостином дворе прошел второй день дизайнерских показов 38-й «Недели моды в Москве. Сделано в России», организатором которой выступает Ассоциация Высокой моды и Прет-а-порте при поддержке МИНПРОМТОРГ России.

Детская мода – новый тренд, набирающий популярность последние несколько сезонов. В рамках второго дня Недели Моды в Москве были прошли сразу четыре показа одежды для детей и подростков. Свои коллекции представили бренды: La Moda para niños Spain, Irina Sharlay, L’Erede, Funny Sunny.

1 / 35 Funny Sunny





































































1 / 93 L’Erede

























































































































































































1 / 54 Irina Sharlay











































































































1 / 61 La Moda para niños Spain

























































































































Коллекция FUNNY SUNNY – это мир солнечных эмоций и комфорта. Яркие краски лета, тепло солнца, пышные облака на чудесном лазурном небе, сочная зелень и яркие ароматные цветы вдохновили дизайнеров марки на создание платьев для юных леди. Лаконичные и простые силуэтные линии в сочетании с оригинальным кроем и благородной цветовой палитрой воплощают желание девочек выглядеть красиво и стильно, а еще примерить на себя платье, так похожее на любимый мамин наряд. В линейке бренда представлена одежда на каждый день и для особого случая. Свободные платья-трапеции, платья с завышенной линией талии или с облегающим верхом и пышной юбкой солнце, полу-солнце или юбкой-пачкой - широкий модельный ряд дает возможность выбрать подходящий образ как для непринужденной прогулки по солнечному парку, так и для большого праздника. Цветовая гамма будущего весенне-летнего сезона создает настроение радости и легкости.

1 / 60 La Redoute























































































































Французская марка La Redoute провела совместный показ с проектом Plus Size Moscow. На подиуме были представлены модели из plus size линейки Castaluna, большие размеры из основных линий La Redoute, а также линия нижнего белья. Этот юбилейный пятый показ пестрил необычными сочетаниями, смелыми подходами, по-настоящему FASHION-настроением и очень сексуальными комплектами. Вся одежда продемонстрированная на дефиле доступна для покупки в мобильном приложении La Redoute и на сайте www.laredoute.ru

1 / 99 Elena Shipilova





































































































































































































Elena Shipilova посвятила свою коллекцию Императору России Николаю II и всем новомученникам России, чьи духовные подвиги вдохновили дизайнера на создание образов весны-лета 2018. Прекрасные одухотворенные лица со старинных фотографий, слились воедино с красотой природы Крыма: синевой моря и неба, зеленью кедров и можжевельников, старинных белых дворцов и галерей. В моделях прослеживаются мотивы русского авангарда и русской классики. Яркие краски красный, белый и синий повторяют цвета российского триколора.

Коллекция получилась революционно-дерзкой и, одновременно, одухотворенно-нежной.

1 / 94 Sadovskaya



























































































































































































Коллекция от Sadovskaya сезона Весна-Лето 2018 – это белоснежные цвета, дополненные яркими акцентами голубого, оранжевого и контрастного черного, натуральные ткани и легкий летящий крой. В новом сезоне главный дизайнер «Gepur» Екатерина Садовская предлагает вернуться к натуральности и естественности во всем, показать себя такой, какая ты есть «Deep inside», именно такое название носит коллекция.

Основная концепция коллекции строится вокруг идеи рационального использования природных ресурсов. Все модели одежды выполнены исключительно из натурального льна. Знаковые вещи в коллекции – длинные брюки клеш, свободные ассиметричные накидки, расклешенные платья в пол, украшенные крупными ниспадающими воланами. В центре внимания - очень женственные и нежные сарафаны с открытой спиной и узорами, выполненными вручную. Нотки этно-стиля добавляют коллекции определенную пикантность и самобытность, а ручная роспись по ткани создает интересный акцент и позволяет сделать действительно гармоничным и уникальным каждый образ.

1 / 127 Елена Ленская





























































































































































































































































Елена Ленская - известный российский дизайнер и декоратор основатель архитектурного дизайн бюро Елена представила коллекцию pret-a-porter осень/зима 2018. Предметы одежды для дома и прогулок выполнены из бархата, кашемира, шелка и меха и дополнены аксессуарами из натуральной кожи. Это сочетание несет в себе эмоциональный заряд комфорта, простоты и шика, что стало фирменным стилем бренда. Модели коллекции уютны и практичны в использовании, они подходят, как для светского раута, так и для повседневной носки и путешествий. В показе в качестве модели приняла участие популярная актриса театра и кино Ольга Погодина.

1 / 92 Anna Wolf























































































































































































Фэшн-бренд Anna Wolf представил новую коллекцию стильных сумок и аксессуаров, опережающих моду. На этот раз внимание дизайнера было приковано к поп-арту, цветным принтам в стиле пин-ап и яркой индивидуальности. «Nothing but the handbags» - девиз показа Anna Wolf, провокационного и очень эффектного. В коллекции представлены женские сумочки, рюкзаки, клатчи из эко-кожи. Главный акцент – рисованные девушки-аниме из комиксов: стильные, неординарные, эмоциональные жительницы большого города, как и сама героиня бренда. А принты в виде надписей «WOW», «HAPPY» и «LIKE» будто бы созданы специально для того, чтобы делать ярче серые будни осеннего мегаполиса и поднимать настроение! Шоу открыла популярная российская актриса, звезда сериала "Универ" (ТНТ) Анна Хилькевич. Особой острой актуальности показу добавило выступление скандальной рэп-артистки Sabi Miss с треком "Шлёпать", уже ставшим настоящим хитом Интернета.

1 / 23 Артем Кривда













































Презентация коллекции осень-зима 17/18 Saint Moscow дизайнера и продюсера Недели Моды в Москве Артема Кривды прошла в новой локации, расположенной в ГУМе. Идея создания отдельной капсульной коллекции возникла, когда компания Боско предложила сделать коллаборацию специально для нового молодежного concept store СЕКЦИЯ. Худи, бомберы, кепки с лозунгом 'святая Москва' и годом основания столицы - стали культовым и основополагающим message в коллекциях дизайнера и продюсера Артема Кривда.

фото - Дима Бабушкин и Виктор Бойко