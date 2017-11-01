Неделя Моды в Мосве. Весна-лето 2018. День 3

26 октября в Гостином дворе завершился третий день 38-й «Недели моды в Москве. Сделано в России», организатором которой выступает Ассоциация Высокой моды и Прет-а-порте при поддержке МИНПРОМТОРГ России.

Путешествия в экзотические страны, красота природы и искусство трансформации стали источниками вдохновения для дизайнеров – участников третьего дня НММ. Fashion индустрия не стоит на месте, а активно развивается, доказали они, представив и изысканные коллекции в стилистике haute couture, и коммерческие коллекции, ориентированные на байеров.

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Burda Style задалась амбициозной целью показать то, что скрыто от зрителя и запустила первое в России fashion реалити-шоу Burda Fashion Start. Его участники должны были пройти все этапы все этапы на пути воплощения идеи, от эскиза до показа. Одиннадцать молодых дизайнеров из разных городов России боролись за право выйти в финал и продемонстрировать свои коллекции на подиуме Недели Моды в Москве.. Участники проекта создавали свои коллекции в общем пространстве под прицелом видеокамер в жестких условиях нехватки времени, заданной тематики и ограниченности материалов для работы. Весь процесс создания коллекций от эскиза до показа представлен в 10 сериях онлайн-шоу http://designers.burdastyle.ru

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Компания «Мир кашемира» показала коллекцию, навеянную природой и ее удивительной красотой Глубокие синие озера, густые леса и бескрайние благоухающие степи…. Теплое солнце, мягкие и нежные волны, сухой камыш на ветру – такие моменты наполняют душу живительным теплом. Модели отличают четкие силуэтные линии, сочетание геометрии и пластики, полный комфорт и обволакивающий уют кашемира. Цветовая гамма выдержана в природных оттенках пряжи от молочно-белого и бежевого до жемчужного и темного серого.

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Новая коллекция модного дома D. LORISAN, вдохновленная путешествиями по самым экзотическим местам планеты, удивила своей неординарностью. Дизайнер бренда Ларисой Дарченко, сумела органично соединить в моделях уникальный стиль, оригинальные ткани и смелые образы.

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Коллекция «Mi сorazón» дизайнера Анастасии Кучуговой – это рассказ о живом, пульсирующем, страдающем и радующемся, о глубоком и любящем женском сердце. В сезоне весна-лето 2018 дизайнер делает акцент на силуэты, подчеркивающих женскую фигуру – песочные часы, трапеция. Безусловный фаворит сезона – черный цвет. Он, как считает дизайнер,- наиболее женственный, таинственный и сексуальный. Дополняют его яркие вкрапления оранжево-желтого, розового, разнообразные оттенки зеленого цвета и пудровые тона. В качестве аксессуаров используются подчеркнуто крупные украшения и вуалетки. Оним добавляют образам хрупкости и загадочности.

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Коллекцию Alisia Fiori отличает неповторимый стиль и качество, оригинальность и эксклюзивные ткани. Одна из главных особенностей бренда - постоянное пополнение ассортимента, выпуск внесезонных моделей. Одежда марки, удобная и стильная, позволяет создать многообразие модных образов. Она несет в себе развивающую функцию и дарит своим обладательницам заряд положительных эмоций. Введь, неспроста слоган бренда – «воспитание вкуса».

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Бренд RF Couture by Tatiana Zatolokina представил коллекцию «Wild Swans». Женщина изящна, грациозна и красива словно лебедь, считает дизайнер Татьяна Затолокина. И облачает свою героиню в роскошные наряды из бархата, кружева, жаккарда и органзы, декорированных вышивкой бисером и стеклярусом. Облегающие корсетные и струящиеся свободные платья отличаются необычайной красотой и элегантностью. Цветовая гамма будущего весенне-летнего сезона включает насыщенный красный, изысканный бордовый, благородный темно-синий, классический черный.

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Презентация новой коллекции Yanina Demi Couture прошла в отеле St. Regis Москва Никольская. Гости вечера смогли увидеть уникальные вещи, которые создаются в Доме моды Юлии Яниной. Это наряды для самых важных событий, воплощающие в жизнь мечты девушек о любви, успехе и защищенности. Элементы тонкой вышивки или сложного декора, а также цветовая гамма глубоко обоснованы, призваны притягивать восхищенные взгляды и дарить уверенность своей обладательнице, выступать в качестве магических оберегов, создавая отблеск волшебного света.

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Makhmudov Jemal в своей коллекции Dark Moon раскрывает природу женщины. Вдохновленная затмением Луны, новая коллекция дизайнера - это сочетание женственных линий кроя, с агрессивной сексуальностью конструктивных форм. Геометричность моделей и сложный крой 3D: дизайнер не боится работать с ассиметрией, объемом, фактурой, делая пластичными и подвижными даже самые жесткие формы и материалы. Основные цвета: чёрный, серый, изумрудный, бордо, красный, электрик и бежевый дают ощущение магии и страсти, окутывают флером нежности и совершенства. Дополняют образы броши ручной работы, в виде ореола Луны и месяца, роскошные широкополые шляпы, без которых не может обойтись ни одна настоящая колдунья.

1 / 72 Sergey Sysoev















































































































































Коллекция Sergey Sysoev продемонстрировала концептуальную интеграцию глубины прошлого в содержание современного. Новыми героями времени, по мнению дизайнера, становятся вещи и продукты. Новыми лозунгами – логотипы. Рисунки на пайеточной ткани и цветы, расцветающие на принтах и лицах. Весна-лето 2018 от Sergey Sysoev будут наполнены чувствами и модными революционными идеями, воплощенными в джинсовой хлопковой и трикотажной ткани.

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Современной, задающей новые тренды получилась коллекция Хлоя X VIVICOXY, созданная в коллаборации певицы Хлои и известной в интернете и за его пределами трендсеттера VIVICOXY. Идея совместной коллекции появилась у девушек почти сразу после знакомства. Отправной точкой при создании Хлоя X VIVICOXY стал синтез ключевых веяний: эстетики светского шика и гламура, сексуальной революции и нулевых, Голливуда и эпохи супермоделей. Источником вдохновения стали также фильм “Стриптиз” (1996 г.) и мюзикл “Бурлеск” (2010 г.), откуда девушки почерпнули идеи для создания образов, наполненных кричащей сексуальностью и подчеркивающих красоту женского тела. Центральное место в коллаборации заняли футболки и комбинезоны с мерчем “суперзанята” из недавно выпущенного совместного сингла Хлоя и Vivicoxy “Я сейчас суперзанята”.

Фото - Виктор Бойко, Дмитрий Бабушкин