Неделя Моды в Мосве. Весна-лето 2018. День 4

27 октября в Гостином дворе завершился четвертый день 38-й «Недели моды в Москве. Сделано в России», организатором которой выступает Ассоциация Высокой моды и Прет-а-порте при поддержке МИНПРОМТОРГ России.

Программа четвертого дня Недели моды в Москве включила в себя не только демонстрацию новых тенденций сезона весна-лето 2018, но и новые тренды в профессиональном образовании, работе с талантливой молодежью и построении коммуникаций в сфере fashion.

Фестиваль дизайна «●RU» продемонстрировал коллекции финалистов Всероссийского конкурса молодых дизайнеров конкурса, который проводит Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) при поддержке Министерства образования и науки РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и Ассоциации высокой моды прет-а-порте. Среди участников лауреаты различных молодежных и студенческих конкурсов в сфере дизайна из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Целью конкурса является развитие делового сотрудничества молодых дизайнеров, учебных заведений, различных организаций и предприятий; финансирование наиболее инновационных и интересных творческих проектов, предоставление возможности пройти стажировки в зарубежных школах дизайна и домах моды ведущих дизайнеров России.

Завершил программу фестиваля дизайна «●RU» круглый стол, на котором обсуждались актуальные вопросы, связанные с поддержкой и продвижением талантливой молодежи. В рамках круглого стола рассматривались такие темы как: опыт зарубежных партнеров в работе с молодыми талантами и вклад начинающих дизайнеров в развитие индустрии моды России, новые формы взаимодействия производителей с талантливой молодёжью в области легкой промышленности.

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Показ модного дома SABINA MAK прошел под энергичные биты уникального поп-трио Vougal, солистом которого является Михаил Житов полуфиналист телевизионного проекта «Голос 5» с редким вокальным диапазоном. Коллекция была разделена на три блока: street-style, городской couture и haute-couture. Черно-белую гамму, которая уже стала узнаваемой визитной карточкой марки, дополняли цвета – фавориты будущего весенне-летнего сезона: ультрамарин и песочно-бежевый.

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Коллекция "Woman Nation" от SHIVEY создавалась по формуле «Smart / Hard / BodyFriendly», ставшей ДНК бренда. Дизайнер бренда Наталья Шиве инспирировалась темой астронавтики. Женщина или инопланетянка, она абсолютно гармонична внутри холодного космического пространства. Эффект достигается с помощью металлизированной ламинации и напыления (органза, кожа, хлопок), а также футуристического сложного кроя. Жесткие каркасные элементы платьев — это отсылки к лаконичной геометрии космических машин. Прослеживается полный отказ от использования в коллекции принтов — все декоративные элементы выполнены с помощью контрастных фактур и аппликаций.

1 / 74 TOTALLOOK



















































































































































Динамичное трио дизайнеров – модельеров: Гера Скандал, Полина Голубь и генеральный директор журнала TOTALLOOK Дарья Булгакова продемонстрировали коллекцию детской и взрослой одежды TOTALLOOK, которая отличается своей многогранностью дерзостью и несет в себе уличную культуру, пропитанную импрессионизмом. Концепция коллекции – это акцент на экологичные материалы – в коллекции использован искусственный мех и хлопковые натуральные ткани, что является неотъемлемым трендом сезона. В качестве моделей в показе приняли участие актриса театра и кино Эвелина Бледанс и певица и танцовщица Корнелия Манго.

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Французский бренд La представил на подиуме образы из основной линии Осень-Зима 2017/18, а также коллаборацию сезона с французским брендом JOUR/NE. Девушка La Redoute – это олицетворение современного французского стиля. Ретро-шик в сочетании с ультра модными решениями создает особое настроение, которое запоминается каждому Одежда и аксессуары, продемонстрированные в показе, доступны для покупки в мобильном приложении La Redoute и на сайте www.laredoute.ru

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Образы коллекции Dreams by KARINA KHIMCHINSKAYA рассчитаны на девушек, которые любят воплощать мечты в реальность. Благодаря своей уникальности и универсальности платья дизайнера станут неотъемлемой частью базового гардероба весна-лето 2018 для тех, кто стремиться к созданию собственного яркого стиля. Каждая модель коллекции отличается фирменными принтами KARINA KHIMCHINSKAYA, на которых просматриваются теплые сюжеты средиземноморских пейзажей и романтичного городского колорита. Хитом коллекции по праву можно назвать платья-рубашки в стиле сафари – обязательная вещь в гардеробе любой девушки.

1 / 76 Виктория Андреянова























































































































































Виктория Андреянова представила коллекцию, вдохновленную женскими характерами "Повестей Белкина" А.С. Пушкина. Дизайнер предлагает совершить путешествие в хитросплетения женской логики, в конфликт желаний и стихий. Ее коллекция -это история о том, что за глубокими цветами живут глубокие смыслы. О гармонии в несовершенстве. О лунном свете, что укажет путь к любимому. Девичья душа - потемки. Но настроение цвета звездной ночи сменится серым монохромом сомнений лишь для того, чтобы на рассвете белая пелена расступилась и взошли розовые надежды. А кружевное счастье не заставит себя долго ждать Коллекция Victoria Andreyanova – это концептуальность, графичность и благородная чистота линий. Особый акцент дан на асимметрию и объемность. Платья-рубашки, летние плащи, комбинезоны и свободные удлиненные топы выполнены из натуральных хлопковых материалов, шелка и вискозы.

1 / 19 Аннетт Хоффманн





































Аннетт Хоффманн - основательница одноименного бренда, в этом сезоне решила отойти от стандартной концепции и показала не привычную всем коллекцию ready to wear, а уникальную капсулу кутюрных платьев ручной работы, сложно декорированных, созданных для самых важных и значимых мероприятий. Шесть абсолютно сказочных платьев были продемонстрированы гостям презентации, в рамках Недели Моды в Москве. Пышные кринолины, созданные из множества тончайших слоев шелковой сетки. Блестящие юбки, напоминающие чешую русалки, сверкающая и переливающаяся бахрома, кокетливые рукава-фонарики и совершенно идеальное алое платье с невероятной юбкой ручной работы - детская мечта о нарядах Барби, воплощенная в серьезных и сложных платьях haute couture.

1 / 75 Александр Рогов





















































































































































Популярный стилист и телеведущий Александр Рогов совместно с Faberlic представил капсульную коллекцию женской одежды и аксессуаров Faberlic by Alexandr Rogov. При создании коллекции ставка была сделана на простые и понятные общепринятые константы. Основная идея заключается в создании базового гардероба-конструктора, и является главной темой, как в советах по стилю Александра Рогова и его собственных коллекциях, так и в совместной коллекции с Faberlic. Модная, яркая, неповторимая. В коллекции все, что надо для современной девушки в большом городе- как базовые вещи, так и ультрамодные, которые можно сочетать между собой во множестве комбинаций. Коллекция появится в каталоге Faberlic в октябре.

Фото - Виктор Бойко, Дмитрий Бабушкин,