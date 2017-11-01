Неделя Моды в Мосве. Весна-лето 2018. День 5

28 октября в Гостином дворе завершился пятый день 38-й «Недели моды в Москве. Сделано в России», организатором которой выступает Ассоциация Высокой моды и Прет-а-порте при поддержке МИНПРОМТОРГ России.

Тесная связь различных областей искусства с модой позволяет создавать абсолютно новые формы трансляции трендов и тенденций. Пятый день Недели моды в Москве демонстрирует те трансформации, которые происходят в индустрии fashion благодаря современным технологиям. Стремление быть на хайпе и опередить свое время органично сплетается с желанием оглянуться на прошлое, чтобы не потерять собственную идентичность и сохранить неразрывной связь времен.

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Бренд детской одежды STILNYASHKA продемонстрировал коллекцию, лейтмотивом которой стала Индия с ее богатой культурой и удивительной природой. Необычные модели, продуманные до мелочей, интересные цветовые решения, яркие принты завораживали и не позволяли оторваться от дефиле в стиле театрализованного шоу с красочными декорациями, происходящего на подиуме. В капсульной коллекции было представлено 60 образов casual и нарядов для праздника. Каждый показ марки - это воссозданная сказка, погружающая в новый мир. Ее поклонниками стали уже многие, включая звезд как начинающих, так и уже состоявшихся, таких, как: участники коллективов Непоседы, академии Игоря Крутого, телешоу «Голос Дети», «Лучше всех» и многие другие.

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Eleonora Amosova показала коллекцию, вдохновленную ее многочисленными путешествиями по Франции. В моделях весна-лето 18 дизайнер решила ретранслировать свои ощущения. полученные от этой прекрасной страны. Поэтому коллекция выполнена в достаточно сложном смешанном стиле. На подиуме были представлены строгие кожаные куртки и жакеты в сочетании с легкими полупрозрачными платьями и юбками, женственные и немного кукольные силуэты плащей и костюмов, дополненные строгими линиями в фасоне и декоре. Основные цвета коллекции: черный, бежевый и лавандовый.

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Продолжила французскую тему коллекция для детей "Прованс" от Asutina Julia, креативного директора марки одежды LANA2ROCK. Ситцевые платья с оборками, вязаные кофточки, котоновые джинсы и белоснежное кружево…Московский дизайнер Юлия Асютина черпает вдохновение из самых нежных моментов нашей памяти – детства. «Прованс» для детишек и подростков от 3-х до 15-ти лет отсылает нас к одному из романтичных стилей в одежде. Хлопковые штаны и рубашки для мальчиков, платья и сарафаны кремовых цветов для девочек. К каждому платью дизайнер собственноручно разрабатывает ободки и создает накрахмаленное белоснежное кружево, тем самым придавая стилю «Прованс» чуть шика и буржуазности. Нежность коллекции художник смело разбавляет элементами стиля кантри.

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Коллекция Fashion book by Alena Stepina включила в себя одежду для мальчиков и девочек разного возраста. Черно-белая гамма сменялась яркими активными цветами и оттенками металлик. Для создания ультрамодных образов дизайнер использовала современные ткани с напылением и принты с героями любимых детских мультфильмов.

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Дизайнер Svetlana Evstigneeva и бренд головных уборов и аксессуаров BeretkAh…! представили коллекцию, наполненную романтичностью для творческих натур «ICED FLOWERS» («Замершие цветы»). Коктейльные платья с флоральным декором и конструктивно сложные вечерние платья с объемными элементами: каждый образ совместного показа – это олицетворение легкости и женственности, а также цветущей молодости, которую так трудно уловить. И только лед вечно хранит красоту, случайно попавшего в него живого цветка.

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Екатерина Романова посвятила свою коллекцию жительнице огромного мегаполиса, интеллектуальной особе, ценящей комфорт. Создавая образы весны-лета 2018, дизайнер обратилась к теме барокко, вдохновляясь роскошью, пышностью и изяществом интерьеров Версальского дворца. Основная цветовая гамма - это пастельные, голубые тона, и как в жаркий летний день с голубым небом светит яркое солнце. В коллекции присутствует желтый цвет и цветная вышивка, которая напоминает нам сочную природу лета. В силуэтах Екатерина отражает принципы традиционной для Франции архитектуры, основанные на прямых, расходящихся лучах.

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Коллекция Elena Teplitkaya «Связь времен» - это поиск собственной идентичности современного человека, Дизайнер ловко интегрирует стили и времена в современные образы. Здесь намекает цветом, тут – винтажной брошью. Шелковые жакеты и яркие ярусные сарафаны мирно соседствуют друг с другом, отражая всю противоречивую эклектику нашего социального опыта. Барышни и крестьянки перемешались в нас за последние 100 лет так, что различий уже не отыскать. Так почему бы не соединить панбархат родом из 70-х годов и пронзительно-бирюзовый лён из последних итальянских коллекций? Дизайнер точно знает: это поможет вдохнуть немного жизни и смысла в наш такой продуманный и холодно-стеклянный мир большого города.

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Модный дом ALINA ASSI создал для весны-лето 2018 коллекцию, отражающую разные типы женского характера, выраженные в одежде. Здесь и утонченная изысканность, и юношеская дерзость, и даже, холодный расчет. Ведь женщина, как и водная стихия может быть разной: тихой, опасной, бурной. Пальто с яркой вышивкой ручной работы из натуральных камней, брючные костюмы, коктейльные платья с прозрачными рукавами и горловиной, украшенные бисером, и конечно вечерние наряды: сдержанные и лаконичные. Главная нота весенне-летнего образа – настрой на романтизм и элегантность. Летящий шёлк, тонкая шерсть, пайеточная ткань – все это прослеживается в новой коллекции. Отдельного внимания заслуживают сумки ручной работы, расшитые натуральными камнями и бисером.

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Творческий союз бренда KRAVETS и поэтессы Карины Сарсеновой представляет коллекцию весна-лето 2018. Стихи Карины Сарсеновой из ее книги «Двойная сплошная» вдохновили Михаила на создание вечерних нарядов. Каждое из платьев, как и каждая строфа стихов, словно заряжено любовью и страстью, нежностью и чувственностью. В своей коллекции KRAVETS прекрасным образным языком разговаривает с нами о Вечном: о любви, о жизни, о красоте души и мира. В каждом платье ощущается душевный порыв и восхищение дизайнера поэтессой.

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Живописец, модельер, художник-постановщик Андрей Шаров создал образы, в которых постарался соединить все то, что он любит и чем занимается, театр, живопись и моду. Коллекция SHAROV – это мысли дизайнера от прочтения «Гамлета», взгляд на трагедию Шекспира глазами человека 21 века, а не одежда в чистом утилитарном смысле слова. Дизайнер признается, что редко видит сны, а если и видит, то не запоминает. Но, эта коллекция – особый случай. Приснившись однажды, она засела в его памяти, чтобы затем воплотиться в синтезе театрального костюма и моды.

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Бренд верхней мужской одежды VOLKY представил свою дебютную коллекцию шуб и зимних парок. Герой VOLKY – успешный и активный житель мегаполиса, он точно знает, чего хочет, и всегда добивается желаемого. Одежда VOLKY помогает ему подчеркнуть свой статус и надёжно защищает от зимней непогоды. Брутальность образам придает использование натурального меха полярного волка, идеально подходящего для сурового российского климата. Волчий мех используется на воротах и капюшонах. Основу парок составляют натуральные ткани с утеплённой подкладкой. Коллекция выпущена по принципу «see now – buy now» и сразу после шоу стала доступна для онлайн-заказов.

Фото - Dima Babushkin