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Алена Ахмадуллина (Alena Akhmadullina) (83)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Alena Akhmadullina. Весна-лето, 2018

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  • 07 Сентября 201714:18
Сюжеты: Алена Ахмадуллина (Alena Akhmadullina), Неделя моды в Нью-Йорке, Весна-лето 2018

В рамках нью-йоркской Недели состоялась презентация весенне-летней коллекции Алены Ахмадуллиной, в которой дизайнер впервые не использует мех.

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  • Alena Akhmadullina. Весна-лето, 2018

Да, Ахмадуллина впервые не включила меха в свою коллекцию, даже в качестве отделки и декора. Московский дизайнер представила в Нью-Йорке очень свежую коллекцию, идеально подходящую для будущего сезона. Здесь нет ничего лишнего и громоздкого, что могло бы мешать наслаждаться наступлением весны. Однако Алена тщательно поработала с декоративной частью коллекции и использовала прекрасные вышивки, принты как из волшебной сказки и настоящие созвездия камней.

Еще одной интересной чертой коллекции стал отказ дизайнера от азиатского влияния. Ахмадуллина скорее обращается к традициям русского костюма, откуда заимствует объемные набивные детали, разрезы, пуговицы с петлями и технику пэчворк. Образы смотрятся очень гармонично и вполне актуально: здесь даже спортивная тема поддержана укороченными моделями, не сковывающими движений. Получилось очень красиво!

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