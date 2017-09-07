Неделя моды в Нью-Йорке: Alena Akhmadullina. Весна-лето, 2018

В рамках нью-йоркской Недели состоялась презентация весенне-летней коллекции Алены Ахмадуллиной, в которой дизайнер впервые не использует мех.

1 / 61 Alena Akhmadullina. Весна-лето, 2018

























































































































Да, Ахмадуллина впервые не включила меха в свою коллекцию, даже в качестве отделки и декора. Московский дизайнер представила в Нью-Йорке очень свежую коллекцию, идеально подходящую для будущего сезона. Здесь нет ничего лишнего и громоздкого, что могло бы мешать наслаждаться наступлением весны. Однако Алена тщательно поработала с декоративной частью коллекции и использовала прекрасные вышивки, принты как из волшебной сказки и настоящие созвездия камней.

Еще одной интересной чертой коллекции стал отказ дизайнера от азиатского влияния. Ахмадуллина скорее обращается к традициям русского костюма, откуда заимствует объемные набивные детали, разрезы, пуговицы с петлями и технику пэчворк. Образы смотрятся очень гармонично и вполне актуально: здесь даже спортивная тема поддержана укороченными моделями, не сковывающими движений. Получилось очень красиво!