Неделя моды в Нью-Йорке: Alexander Wang. Осень, 2017

В здании старого театра в Гарлеме, где были только стоячие места, дизайнер показал коллекцию черных нарядов, разбавленных небольшой долей серого.

1 / 40 Alexander Wang. Осень, 2017















































































Показ Александра Вэнга проходил в здании театра «Гамильтон» на перекрестке 146 улицы и Бродвея. Атмосфера, в этот вечер царящая здесь, была очень демократичной, как и нова коллекция дизайнера. За основу большинства образов Вэнг взял минимализм и элегантность черного цвета. При этом модельер не давал никаких комментариев, предоставив гостям немного напряженного шоу самим сделать выводы.

Из особенно запоминающихся деталей коллекции можно отметить металлизированную бахрому, модели из спандекса, сетка и серый цвет в качестве освежающей составляющей. Коллекция получилась очень стильной, хотя и вызывает вопросы о том, куда же дизайнер ведет свою компанию.