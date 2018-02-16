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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Alexander Wang. Осень, 2018

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  • 16 Февраля 201811:40
Сюжеты: Alexander Wang, Неделя моды в Нью-Йорке, Осень-зима 2018-19

Александр Вэнг представил коллекцию, основанную на его любимых символах и легкой ностальгии по корпоративной жизни конца XX века.

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  • Alexander Wang. Осень, 2018

Занявшись делами исключительно собственной марки, Александр Вэнг смог заняться тем, что ему больше всего нравится. Расставшись с требованиями со стороны, дизайнер руководствуется лишь своим вкусом и чувством прекрасного. И это идет его марке лишь на пользу. На этот раз Вэнг работает с универсальным черным цветом, но рассматривает не его элегантную сторону, а скорее – популярность у офисных работников. Дизайнер обращается к корпоративной жизни конца XX века, когда мода перестала быть чем-то элитарным и обратила лицо к массам. Однако коллекция совсем не смотрится ностальгично, здесь много динамики и даже секса. Главное, что Вэнг транслирует снова и снова, – его любовь к женщине и прекрасное понимание запросов клиенток.

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