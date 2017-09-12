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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Alexander Wang. Весна-лето, 2018

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  • 12 Сентября 201711:11
Сюжеты: Alexander Wang, Неделя моды в Нью-Йорке, Весна-лето 2018

В этом сезоне любовь Александра Вэнга к вечеринкам отошла на второй план, уступив место практичности и минимализму.

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  • Alexander Wang. Весна-лето, 2018

В минувшую субботу Александр Вэнг представил весенне-летнюю коллекцию, выдержанную в минималистичном духе. Дизайнер увлечен практичной и комфортной уличной модой, поэтому работает с универсальными вещами. Рубашки и джинсы стали ядром коллекции, показ которой открыла 16-летняя восходящая звезда моды Кайя Гарбер.

Сам дизайнер назвал обновленный модельный ряд более «сфокусированным». Вэнг как никогда точен и в первую очередь думает не о мнении редакторов модных изданий, а о потребностях своих клиенток. Удобные брюки, пиджаки и жилеты, минималистичные платья и лаконичные топы – по мнению дизайнера, это то, что составляет базовый гардероб на каждый день. При этом Александр сдержан в выборе декора и цветовой гаммы и делает ставку на фактуры, многослойность и разрезы.

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