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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Boss. Весна, 2019

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  • 15 Сентября 201813:21
Сюжеты: Hugo Boss, Неделя моды в Нью-Йорке, Весна-лето 2019

Одной из самых красивых коллекций текущей Недели моды стал объединенный дебют Инго Уилтса.

Креативный директор марки впервые объединил мужскую и женскую линии в совместное шоу и получилось вполне успешно. Инго Уилтс предложил свое видение фирменного стиля Hugo Boss с учетом реалий современного мира. Так получилась эта очень красивая коллекция, в которой классика и спорт смешали в очень гармоничный коктейль. Абсолютно в каждом представленном образе видна легкость, с которой модельер работает с традиционным костюмом, превращая его в нечто новое, элегантное и изящное.

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