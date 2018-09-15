Неделя моды в Нью-Йорке: Boss. Весна, 2019

Одной из самых красивых коллекций текущей Недели моды стал объединенный дебют Инго Уилтса.

Креативный директор марки впервые объединил мужскую и женскую линии в совместное шоу и получилось вполне успешно. Инго Уилтс предложил свое видение фирменного стиля Hugo Boss с учетом реалий современного мира. Так получилась эта очень красивая коллекция, в которой классика и спорт смешали в очень гармоничный коктейль. Абсолютно в каждом представленном образе видна легкость, с которой модельер работает с традиционным костюмом, превращая его в нечто новое, элегантное и изящное.