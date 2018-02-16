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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Bottega Veneta. Осень, 2018

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  • 16 Февраля 201811:39
Сюжеты: Bottega Veneta, Осень-зима 2018-19, Неделя моды в Нью-Йорке

В своем новом шоу Томас Майер хотел показать образы миланцев, привыкших к шику и размаху, но переехавших в тесный и шумный Нью-Йорк.

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  • Bottega Veneta. Осень, 2018

Томас Майер постоянно живет в Нью-Йорке и не понаслышке знает о жилищных проблемах города. Порой здесь даже состоятельным людям приходится жить в небольшом жилье, хоть и в престижных районах. Открыв новый флагман на Мэдисон-авеню, дизайнер рассказывает, как можно жить в современной метрополии, если вы привыкли к шику и размаху. Ставку Томас делает на лаконичность, воплощенную при этом в благородных материалах. Чтобы снять стресс, ежедневно навязываемый шумным городом, Майер предлагает легкую расслабленность и комфорт форм. Идеал Bottega Veneta – шелковая пижама, поверх которой можно надеть кожаный тренч.

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