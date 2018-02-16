Неделя моды в Нью-Йорке: Bottega Veneta. Осень, 2018

В своем новом шоу Томас Майер хотел показать образы миланцев, привыкших к шику и размаху, но переехавших в тесный и шумный Нью-Йорк.

1 / 67 Bottega Veneta. Осень, 2018





































































































































Томас Майер постоянно живет в Нью-Йорке и не понаслышке знает о жилищных проблемах города. Порой здесь даже состоятельным людям приходится жить в небольшом жилье, хоть и в престижных районах. Открыв новый флагман на Мэдисон-авеню, дизайнер рассказывает, как можно жить в современной метрополии, если вы привыкли к шику и размаху. Ставку Томас делает на лаконичность, воплощенную при этом в благородных материалах. Чтобы снять стресс, ежедневно навязываемый шумным городом, Майер предлагает легкую расслабленность и комфорт форм. Идеал Bottega Veneta – шелковая пижама, поверх которой можно надеть кожаный тренч.