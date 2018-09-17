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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Calvin Klein 205W39NYC. Весна, 2019

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  • 17 Сентября 201821:41
Сюжеты: Calvin Klein, Неделя моды в Нью-Йорке, Весна-лето 2019

В этом сезоне музами для Рафа Симонса послужили два знаковых для американской поп-культуры хищника – акула и пума.

Новая коллекция Calvin Klein 205W39NYC, представленная Рафом Симонсом на Неделе моды в Нью-Йорке, заставляет восхищенно собой любоваться. На этот раз дизайнер продолжает изучать американскую культуру и ее архетипы, но немного в другом ключе. Раф вдохновляется культом кино о Диком Западе и фильмами ужасов. Отсюда и растиражированные по всей коллекции принты: акула из легендарной франшизы «Челюсти» и пятна, украшающие шкуру пумы. Кроме того, о слэшере 1960-х годов «Выпускник» напрямую напоминают некоторые образы с накидками и квадратными шапочками.

Однако развивая тему, Симонс использует костюм аквалангиста за точку отсчета и на его основе создает большинство из представленных образов: неопреновый комбинезон появляется так или иначе буквально везде. Кроме того, Раф не забывает о своей истории промышленного дизайнера, поэтому в коллекции много деконструкции, хотя она и не смотрится авангардно или эпатажно. У Симонса все сбалансировано и все-тати подчинено законам элегантности. Одна из самых интересных коллекций весенне-летнего сезона!

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