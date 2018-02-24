Вход
ADV
Интересно
Calvin Klein (210)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Calvin Klein Collection. Осень, 2018

  • 360
  • 0
  • 24 Февраля 201811:52
Сюжеты: Calvin Klein, Неделя моды в Нью-Йорке, Осень-зима 2018-19

Бельгиец Раф Симонс подводит итоги первого года в американской компании и представляет образы собственной версии местной зимы.

1 / 52
  • Calvin Klein Collection. Осень, 2018

Новая коллекция Рафа Симонса для Calvin Klein разделила критиков на два лагеря. Одни с восторгом приняли чувственный минимализм дизайнера, другие – назвали ее слишком американской. И те, и другие, впрочем, не могут не признать талант Симонса создавать то, чего от него хочет работодатель, и при этом не отказываться от своего фирменного стиля. Создавая удобную и красивую повседневную одежду, Раф использует узнаваемые символы поп-культуры, чтобы привлечь внимание новых клиентов. На этот раз дизайнер украшает трикотаж вышивками, вдохновленные мультсериалом «Хитрый койот и Дорожный бегун», правда, выворачивает их наизнанку. Вязаные свитера Симонс дополняет леопардовыми пальто и шелковыми платьями. Мужская часть коллекции выдержана в этой же стилистике.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru