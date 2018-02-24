Неделя моды в Нью-Йорке: Calvin Klein Collection. Осень, 2018

Бельгиец Раф Симонс подводит итоги первого года в американской компании и представляет образы собственной версии местной зимы.

1 / 52 Calvin Klein Collection. Осень, 2018







































































































Новая коллекция Рафа Симонса для Calvin Klein разделила критиков на два лагеря. Одни с восторгом приняли чувственный минимализм дизайнера, другие – назвали ее слишком американской. И те, и другие, впрочем, не могут не признать талант Симонса создавать то, чего от него хочет работодатель, и при этом не отказываться от своего фирменного стиля. Создавая удобную и красивую повседневную одежду, Раф использует узнаваемые символы поп-культуры, чтобы привлечь внимание новых клиентов. На этот раз дизайнер украшает трикотаж вышивками, вдохновленные мультсериалом «Хитрый койот и Дорожный бегун», правда, выворачивает их наизнанку. Вязаные свитера Симонс дополняет леопардовыми пальто и шелковыми платьями. Мужская часть коллекции выдержана в этой же стилистике.