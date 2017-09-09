Неделя моды в Нью-Йорке: Calvin Klein Collection. Весна-лето, 2018

В весенне-летней коллекции Calvin Klein Раф Симонс обращается к теме кино, чтобы проиллюстрировать американскую мечту и американский ужас.

1 / 76 Calvin Klein Collection. Весна-лето, 2018























































































































































В этом сезоне Раф Симонс примеряет насебя роль гения провокации. Дизайнер представил в Нью-Йорке очень яркую коллекцию Sweet Dreams, созданную для американской марки и полную выразительной символикой. Раф обратился к продукции Фабрики грез, чтобы поработать спонятиями американской мечты и американского ужаса. Отсюда и взялись эти принты, которыми стали узнаваемые кадры из голливудских фильмов. Кроме того, модельер традиционно обращается к творчеству своего любимого современного художника Стерлинга Руби и наследию Энди Уорхола.

Что касается образов, то Симонс использует свободные и широкие силуэты, а также экспериментирует с материалами. В коллекции много ярких красок и блестящих фактур, хотя нашлось место и традициям Calvin Klein: дениму, колор-блокам и пэчворку. Смешивая все эти коды, Раф изобретает новые стандарты марки, которые можно охарактеризовать как модернизм, смешанный с ретрофутуризмом 1950-х. Да, эти соблазнительные мини-платьица и кейпы родом как раз оттуда!

В качестве декора выступают вышеназванные принты, длинная и пышная бахрома, сетчатые текстуры и прочие привлекательные элементы, которые хочется не только видеть, но и осязать. В целом, коллекцию можно назвать очень эмоциональной и по большому счету экспериментальной.