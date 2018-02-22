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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Carolina Herrera. Осень, 2018

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  • 22 Февраля 201811:02
Сюжеты: Carolina Herrera, Неделя моды в Нью-Йорке, Осень-зима 2018-19

Каролина Эррера представила в Нью-Йорке элегантную коллекцию, которая стала прощанием дизайнера с должностью креативного директора.

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  • Carolina Herrera. Осень, 2018

Шоу начиналось с оды дизайнера собственному стилю. Эрерра представила линию аккуратной дневной униформы: белые рубашки с черным низом. Продолжилось дефиле парадом красивых вечерних образов, как всегда очень женственных, простых и элегантных. Правда, на этот раз дизайнер смело пользуется цветовой гаммой, раскрашивая в самые яркие оттенки оборки и складки из тончайшей ткани. Прощание с маркой у Каролины получилось трогательным и торжественным. При этом дизайнер настроена оптимистично и поминает о своем фирменном ходе: простая белая рубаха с ремнем и контрастный низ уместны в любой ситуации – от офиса до вечернего раута.

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